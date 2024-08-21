İŞKUR KPSS’siz 7 bin personel alıyor! İşte farklı şehir ve ilçelerde çeşitli pozisyonlar için başvuru tarihleri ve başvuru şartları

İŞKUR üzerinden özel sektöre ve kamu kuruluşlarına, Kırıkkale de dahil olmak üzere Türkiye genelinden 7 bin personel alınacak.

İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde personel alımı yapılacak. Kırıkkale de dahil olmak üzere 81 ilde farklı şirketlerde istihdam edilmek üzere, toplamda 7 bin personel alınacak. Güvenlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, beden işçisi, temizlik görevlisi ve temizlik işçisi olmak üzere birçok farklı kadroda personel alınacak. Güvenlikler, silahlı ve silahsız, özel ve kamu olmak üzere birçok farklı kategoride değerlendirilecek.