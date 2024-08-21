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İŞKUR KPSS’siz 7 bin personel alıyor! İşte farklı şehir ve ilçelerde çeşitli pozisyonlar için başvuru tarihleri ve başvuru şartları

İŞKUR KPSS’siz 7 bin personel alımı yapacak. İŞKUR, Türkiye genelinde 81 ilde istihdam sağlamak üzere büyük bir alım ilanı yayımladı. Güvenlik ve temizlik görevlisi olarak toplam 7 bin kişilik kadro açıldı. Başvuracak adayların temel şartları arasında 18 yaşından büyük olmak, ilköğretim mezunu olmak ve sağlık sorunu bulunmamak yer alıyor. KPSS gibi sınav şartlarının aranmayacak olması, bu fırsatları daha geniş kitlelere ulaştıracak. İlan detayları ve başvuru linkleri de açıklandı. İŞKUR KPSS’siz 7 bin personel alımının tüm ayrıntıları haberimizde.

12:12 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İŞKUR personel alımı
İŞKUR personel alımı

İŞKUR üzerinden özel sektöre ve kamu kuruluşlarına, Kırıkkale de dahil olmak üzere Türkiye genelinden 7 bin personel alınacak.

İŞKUR KPSS’siz 7 bin personel alımı 2024

İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde personel alımı yapılacak. Kırıkkale de dahil olmak üzere 81 ilde farklı şirketlerde istihdam edilmek üzere, toplamda 7 bin personel alınacak. Güvenlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, beden işçisi, temizlik görevlisi ve temizlik işçisi olmak üzere birçok farklı kadroda personel alınacak. Güvenlikler, silahlı ve silahsız, özel ve kamu olmak üzere birçok farklı kategoride değerlendirilecek.

İŞKUR KPSS’siz 7 bin personel alımı başvuru şartları neler?

Öte yandan, başvuracak adaylarda aranacak olan şartlar da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre aranan şartlar şöyle;

•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

•18 yaşından büyük olmak

•Kamu haklarından mahrum olmamak

•En az ilköğretim mezunu olmak

•Herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması

•Vardiyalı çalışmayı kabul etmek

•İlanların durumuna göre özel kriterler ve şartlarda bulunabilmek



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