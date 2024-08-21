Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) 10 bin personel alımı iddiaları, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyor. Genellikle 2 yılda bir personel alımı ilanı açan PTT'nin, bu yıl alım yapıp yapmayacağı, PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı?

PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT'nin resmi internet sitesinde, 10 bin personel alımına ilişkin herhangi bir duyuru henüz yer almıyor.

Bu nedenle, PTT personel alımı iddialarının doğruluğunu değerlendirmek için kurumun resmi web sitesinin duyurular bölümünün düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.

PTT KPSS'SİZ PERSONEL YAPILACAK MI?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir.

PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.







