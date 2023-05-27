2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim leri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ve oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ataşehir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





OY NASIL KULLANILIR?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.





İstanbul Ataşehir Hakkında

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Ataşehir, şehrin modern ve gelişen ilçelerinden biridir. İstanbul'un batısında, Maltepe, Kadıköy ve Ümraniye ilçeleri ile komşudur.

Ataşehir'in tarihi, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamaktadır. İlçe, uzun yıllar tarım arazisi olarak kullanıldı ve nüfusu oldukça azdı. Ancak son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla birlikte Ataşehir, İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden biri haline gelmiştir.

Ataşehir'in nüfusu son yıllarda hızla artmaktadır. 2021 yılı verilerine göre, Ataşehir'in nüfusu 422.458'dir. İlçe, İstanbul'un en kalabalık 13. ilçesi konumundadır. Ataşehir'in nüfus yoğunluğu oldukça yüksektir ve her yıl artış göstermektedir.

Ataşehir, İstanbul'un en modern ilçelerinden biridir. İlçe, son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla birlikte birçok konut, ofis ve alışveriş merkezi gibi yapıların inşasına ev sahipliği yapmıştır. Ataşehir, bu yapılar sayesinde İstanbul'un ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca, Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi de ilçenin önemini artırmaktadır.

Ataşehir'in yüzölçümü 25,27 kilometrekaredir. İlçenin nüfusu arttıkça, altyapı çalışmaları da hızla devam etmektedir. Ataşehir'de bulunan birçok okul, hastane, spor salonu ve park, ilçenin modernleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ataşehir, İstanbul'un diğer ilçelerine kolayca ulaşım sağlanabilen bir konumdadır. İstanbul'un ana ulaşım akslarından biri olan TEM Otoyolu, ilçeden geçmektedir. Ayrıca, Marmaray ve metro hatları ile de Ataşehir'den İstanbul'un diğer ilçelerine ulaşım sağlamak mümkündür.

Ataşehir'in semtleri arasında İçerenköy, Kayışdağı, Yeni Çamlıca ve Barbaros gibi yerler bulunmaktadır. İlçe, ticari hayatı, modern yapıları ve yüksek yaşam standardıyla İstanbul'da yaşamak isteyenler için cazip bir yerleşim yeridir.

SEÇİM NEDİR?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

SEÇİM GÖREVİ NEDİR?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.















