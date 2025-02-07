İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 7 Şubat'ta yüzde 53.27 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84 ile Elmalı'da, en düşük su miktarı ise yüzde 38 ile Alibey Barajı oldu.