İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 7 Şubat 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 53.27 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 27 Ocak'ta yüzde 52.57 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 7 Şubat'ta yüzde 53.27 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84 ile Elmalı'da, en düşük su miktarı ise yüzde 38 ile Alibey Barajı oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Alibey: %38
Büyükçekmece: %49
Darlık: %48
Elmalı: %84
Istrancalar: %45
Kazandere: %83
Pabuçdere: %54
Sazlıdere: %42
Terkos: %57
Ömerli: %56