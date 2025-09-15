İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 15 Eylül'de yüzde 34,97 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56,15 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 10,05 ile Kazandere oldu.