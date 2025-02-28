İstanbul sahur vakti saat kaçta? İstanbul sahur vakitleri ne kadar kaldı? İstanbul sahura kaç dakika var? İstanbul sahur kaçta başlıyor? İstanbul için sahur saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 1 mart 2025 İstanbul Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız? Bilgileri haberin detayında..
İSTANBUL İLK SAHUR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?
Ramazan’ın 1. günü olan 1 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul sahur ve imsak vakti 06:07 olarak açıklandı.
İSTANBUL İLK İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA? 1 MART 2025
İstanbul’da 2025 yılı Ramazan’ın 1. günü olan 1 Mart Cumartesi günü akşam ezanı saat 19:01’de okunacak ve iftar yapılacak.
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 01.03.2025 06:07 07:32 13:21 16:28 19:01 20:20
2 02.03.2025 06:06 07:30 13:21 16:29 19:03 20:22
3 03.03.2025 06:04 07:28 13:21 16:30 19:04 20:23
4 04.03.2025 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05 20:24
5 05.03.2025 06:01 07:25 13:21 16:31 19:06 20:25
İLK SAHUR NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.
Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 1 Mart akşamı ilk iftar yapılacak.
İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2025
İstanbul:
Sahur vakti: 06:07
İftar vakti: 19:01
Ankara:
Sahur vakti: 06:07
İftar vakti: 18:34
Adana:
Sahur vakti: 05:44
İftar vakti: 18:39
Antalya:
Sahur vakti: 06:16
İftar vakti: 18:47
Bursa:
Sahur vakti: 06:07
İftar vakti: 18:34
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025