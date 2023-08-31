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İstanbul Güngören’de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul Güngören'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya içerdekilerinde karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 59 yaşındaki Servet Aytaş'ın yoldan geçerken çatışmanın ortasında kalarak vurulduğu öğrenildi. İşte detaylar.

11:20 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul haberleri

İstanbul haberleri

Güngören'de ateş açılan kahvehaneden karşılık verilmesiyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yoldan geçerken çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Servet Aytaş'ın cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Of ilçesine gönderilecek. Çatışmada yaralanan, Hüseyin H., Ertan B., Burak E., şüpheli Berkay D.'nin ise tedavileri devam ediyor. İşte detaylar.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Olay, 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Bayrampaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rastgele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada yoldan geçen 59 yaşındaki Servet Aytaş ve Burak Kan hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

GÜNGÖREN KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI (VİDEO)



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Olayın yaşandığı sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yapılan çalışmalar sırasında olay yerine yakın bir binanın içinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğu ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden Aytaş ve Kan’ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aytaş’ın cenazesi Trabzon’a gönderilecek

Yoldan arabası ile geçerken çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Servet Aytaş’ın cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon’un Of ilçesine gönderilecek. Çatışmada yaralanan, Hüseyin H., Ertan B., Burak E., şüpheli Berkay D.’nin ise tedavileri devam ediyor.


#İstanbul
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#İstanbul haberleri
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