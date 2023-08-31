Olay, 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Bayrampaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rastgele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada yoldan geçen 59 yaşındaki Servet Aytaş ve Burak Kan hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

Olayın yaşandığı sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yapılan çalışmalar sırasında olay yerine yakın bir binanın içinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğu ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden Aytaş ve Kan’ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.