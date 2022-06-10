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AUZEF AKSİS sonuç ekranı: İÜ AUZEF final sınavları sonuçları açıklandı!

AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler tarafından takip edilirken konuya dair son dakika açıklaması geldi. AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt gelmiş oldu. 4-5 Haziran günlerinde gerçekleştirilen 2022 Bahar Dönemi final sınavının ardından İstanbul Üniversite AUZEF final sınav sonuçları açıklandı. Peki, AUZEF final sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İÜ AUZEF final sonuç sorgulama ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları: AKSİS sınav sonuçları, notları nasıl öğrenilir? 2022 bahar dönemi final sonuçları
AUZEF final sınavı sonuçları 2022

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınava giren binlerce öğrenci, AKSİS üzerinden aldığı notu görüntülemek için; arama motorunda 'AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılır, AUZEF ders geçme notu kaç?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavı sonuçları 9 Haziran Perşembe günü açıklandı.

2022 AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin beklediği haber geldi ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 2022 AUZEF final sınav sonuçları ‘http://esinav.istanbul.edu.tr’ sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilecek.

20222 AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF BAHAR DÖNEMİ TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu bulunmaktadır.

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kayıtlı oldukları derslerden geçebilmeleri için 100 puan üzerinden en az 40 puan almaları gerekmektedir. Uzaktan öğretim programlarında eğitim gören öğrenciler ise derslerden geçmek için en az 50 puan almaları gerekmektedir.

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