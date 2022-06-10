Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? MEB okulların kapanışı ve karnelerin verileceği tarih

Eğitim yılının son günleri yaklaştıkça öğrenciler karne günü heyecanı artıyor. Geçtiğimiz yıl corona virüs salgını nedeniyle dijital olarak verilen karneler bu yıl pandemi etkisinin azalmasıyla basılı olarak verilecek. Peki, karneler ne zaman, hangi gün verilecek?
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Karne basım süreci, okulların kapanacağı son hafta tamamlandıktan sonra sistem kapatılmaktadır.
Karne Basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.
2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.
MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.