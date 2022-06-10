Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? MEB okulların kapanışı ve karnelerin verileceği tarih Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022?

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