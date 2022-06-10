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Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? MEB okulların kapanışı ve karnelerin verileceği tarih

Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022 karnelerin verileceği tarih
Karne günü 2022

Eğitim yılının son günleri yaklaştıkça öğrenciler karne günü heyecanı artıyor. Geçtiğimiz yıl corona virüs salgını nedeniyle dijital olarak verilen karneler bu yıl pandemi etkisinin azalmasıyla basılı olarak verilecek. Peki, karneler ne zaman, hangi gün verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karne basım süreci, okulların kapanacağı son hafta tamamlandıktan sonra sistem kapatılmaktadır.

Karne Basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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