İstanbul 7 Nisan İftar Saat Kaçta? İstanbul Akşam Ezanı Vakti (Diyanet)

İstanbul iftar vakti ve sahur saati, 6 Nisan itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. İlk oruç 2 Nisan tarihinde tutuldu. Ramazan'ın 5 gününda iftar saatleri merak edilmeye devam ediyor.
İSTANBUL 7 NİSAN İFTAR SAATİ
İstanbul'da akşam ezanı saati: 19:41
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022
08 Nisan 05:00 19:43
09 Nisan 04:59 19:44
10 Nisan 04:57 19:45
11 Nisan 04:55 19:46
12 Nisan 04:53 19:47
13 Nisan 04:51 19:48
14 Nisan 04:49 19:49
15 Nisan 04:47 19:50
16 Nisan 04:45 19:51
İSTANBUL SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul sahur saati 05:20 olacak.
İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ
İstanbul’da bu akşam teravih namazı 21:04’de kılınacak.