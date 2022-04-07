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Özgün İstanbul 7 Nisan İftar Saat Kaçta? İstanbul Akşam Ezanı Vakti (Diyanet)
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İstanbul 7 Nisan İftar Saat Kaçta? İstanbul Akşam Ezanı Vakti (Diyanet)

İstanbul iftar saatleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İl il imsakiye saatleri Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 7 Nisan Perşembe günü İstanbul akşam ezanı saati...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda akşam ezanı kaçta okunacak? 7 Nisan İstanbul İftar Saati
istanbul iftar saati

İstanbul iftar vakti ve sahur saati, 6 Nisan itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. İlk oruç 2 Nisan tarihinde tutuldu. Ramazan'ın 5 gününda iftar saatleri merak edilmeye devam ediyor.

İSTANBUL 7 NİSAN İFTAR SAATİ

İstanbul'da akşam ezanı saati: 19:41

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

08 Nisan 05:00 19:43

09 Nisan 04:59 19:44

10 Nisan 04:57 19:45

11 Nisan 04:55 19:46

12 Nisan 04:53 19:47

13 Nisan 04:51 19:48

14 Nisan 04:49 19:49

15 Nisan 04:47 19:50

16 Nisan 04:45 19:51

İSTANBUL SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul sahur saati 05:20 olacak.

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ

İstanbul’da bu akşam teravih namazı 21:04’de kılınacak.

İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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