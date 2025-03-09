İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapalı: Alternatif güzergahlar açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Başkonsolosluğu çevre tedbiri" kapsamında kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı.
Çeşitli marjinal gruplar ve STK'ların İstanbul’daki Suriye Konsolosluğu önünde eylem çağrısı yapması üzerine alınan bir tedbirler kapsamında kapanacak yollar saat 08.00 ile program bitimine kadar olan zamanı ifade ediyor.
TRAFİĞE KAPANACK YOLLAR HANGİLERİ?
Bu saat aralığında kapanacak yollar; Maçka Caddesi - Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Cadde kesişimine kadar, Teşvikiye caddesi - Maçka Caddesi kesişiminden Vali konağı Caddesi kesişimine kadar, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye sokak olarak belirlendi.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Kapanacak yolların alternatif güzergâhları ise şöyle açıklandı; Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak, Mim Kemal Öke Caddesi.