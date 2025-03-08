Karaköy'de değnekçilere baskın: Üzerinden silah çıktı

İstanbul Karaköy'de sivil trafik ekipleri ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde yoldaki dubalara el konuldu. Korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden birinin üstünde ise ruhsatsız tabanca ele geçilirdi.

1 /10 İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri ile zabıta ekipleri tarafından 24 Şubat'ta Beyoğlu Karaköy Necatibey Caddesi'nde korsan otoparkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

2 /10 Yollara konulan dubalar zabıta ekipleri tarafından tek tek toplandı.

3 /10 Mekanların önündeki kaldırımlara kurulan variller ise yine ekipler tarafından kaldırılarak kamyonete konuldu.

4 /10 Denetimde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Yusuf Ö. (30), Serkan A. (42) ve Yunus A. (24) gözaltına alındı.

5 /10 KORSAN OTOPARKÇIDAN SİLAH ÇIKTI Yunus A.'nın üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

6 /10 Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında ifadelerinin alınması sonrasında 'Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem yapıldı.

7 /10 Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Yunus A.'ya 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan ayrıca işlem yapıldı.

8 /10 Yapılan denetim ise kameralara yansıdı.

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