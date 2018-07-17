İşte bedelli askerlik yaş sınırı ve ücreti! Bedelli askerlikte 25 gün sürprizi

Son dakika bedelli askerlik haberleri yenisafak.com’da. Gündemden düşmeyen bedelli askerlikte ayrıntılar netleşiyor. Bedelli askerlik yaş sınırı 25 ve ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den 'bedelli askerlik' açıklaması

K Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Turan, bedelli askerlikle ilgili, "Birkaç saat içinde kanun teklifimizi göndereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bedelli askerlikte şartlar ve tarihe ilişkin yaptığı açıklamada yeni yasama yılına işaret etmişti. Meclis'in açılacağı Ekim ayına kadar hazırlıkların tamamlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz" açıklamasını yapmıştı.

Bedelli askerlik tarihi

Türkiye'de 30 yıl içinde 5 kez uygulanan bedelli askerlik yeniden gündemde! İşte bugüne dek yaşanan süreçlerin kısa özeti👆 #bedelliaskerlik #Türkiye #gündem Yeni Şafak Gündem (@yenisafakgundem)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Haz, 2018, 2:54öö PDT )

Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanabilir?

Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.

01:00 dk 16 Temmuz 2018 Tvnet Bedelli askerlik için yaş ve ücret söylentileri sonrası flaş açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan flaş 'bedelli' açıklaması.



