İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 2024 belli oldu. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Büyükşehirlerde hangi partiyi, hangi aday temsil edecek araştırılıyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyükşehirlerden aday olan isimlerin aldığı oy oranlarına yenisafak.com seçim ekranında kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

İzmir Seçim Sonuçları ve Oy Oranları yenisafak.com'da olacak

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. 31 Mart yerel seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. İzmir seçim sonuçları ve ilçe ilçe oy oranları yenisafak.com'da anlık olarak yayınlanacak.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçlarına 31 Mart 2024 Pazar günü oy sayımının sona ermesiyle birlikte an be an Yenişafak seçim ekranından ulaşabileceksiniz.

İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HAMZA DAĞ

İYİ PARTİ: ÜMİT ÖZLALE

MEMLEKET PARTİSİ: CÜNEYT OĞUZ

ANAVATAN PARTİSİ: ALİ SUNGUR

DEMOKRATİK SOL PARTİ: KEMAL CEM PÜLTEN

YENİDEN REFAH PARTİSİ: CEMAL ARIKAN

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AKIN BİRDAL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: SAVAŞ SARI

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: HÜSEYİN HAN

ZAFER PARTİSİ: NAŞİT BİRGÜVİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ÖZLER ÇAKIR

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: DENİZ ÇELİK

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: YÜKSEL ODABAŞI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CEMİL TUGAY

EMEK PARTİSİ: KEMAL KÖROĞLU

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SAİT DEMİR

ADALET BİRLİK PARTİSİ: AYPERİ KÖSEOĞLU

DEMOKRAT PARTİ: BURCU BOSTANCIOĞLU

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SERAP KARAOSMANOĞLU

SAADET PARTİSİ: MUSTAFA ERDURAN

VATAN PARTİSİ: SERHAN BOLLUK

BAĞIMSIZ: BARIŞ ÜRKMEYEN

BAĞIMSIZ: EGE ÖNCÜ

BAĞIMSIZ: YASİN DEMİRKIRAN

BAĞIMSIZ: MENDERES BOZKURT

BAĞIMSIZ: UMUT CESURER

BAĞIMSIZ: CÜNEYT AKER

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.







