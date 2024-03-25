İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 2024 belli oldu. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Büyükşehirlerde hangi partiyi, hangi aday temsil edecek araştırılıyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyükşehirlerden aday olan isimlerin aldığı oy oranlarına yenisafak.com seçim ekranında kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
İzmir Seçim Sonuçları ve Oy Oranları yenisafak.com'da olacak
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. 31 Mart yerel seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. İzmir seçim sonuçları ve ilçe ilçe oy oranları yenisafak.com'da anlık olarak yayınlanacak.
2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçlarına 31 Mart 2024 Pazar günü oy sayımının sona ermesiyle birlikte an be an Yenişafak seçim ekranından ulaşabileceksiniz.
İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HAMZA DAĞ
İYİ PARTİ: ÜMİT ÖZLALE
MEMLEKET PARTİSİ: CÜNEYT OĞUZ
ANAVATAN PARTİSİ: ALİ SUNGUR
DEMOKRATİK SOL PARTİ: KEMAL CEM PÜLTEN
YENİDEN REFAH PARTİSİ: CEMAL ARIKAN
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AKIN BİRDAL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: SAVAŞ SARI
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: HÜSEYİN HAN
ZAFER PARTİSİ: NAŞİT BİRGÜVİ
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ÖZLER ÇAKIR
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: DENİZ ÇELİK
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: YÜKSEL ODABAŞI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CEMİL TUGAY
EMEK PARTİSİ: KEMAL KÖROĞLU
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SAİT DEMİR
ADALET BİRLİK PARTİSİ: AYPERİ KÖSEOĞLU
DEMOKRAT PARTİ: BURCU BOSTANCIOĞLU
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SERAP KARAOSMANOĞLU
SAADET PARTİSİ: MUSTAFA ERDURAN
VATAN PARTİSİ: SERHAN BOLLUK
BAĞIMSIZ: BARIŞ ÜRKMEYEN
BAĞIMSIZ: EGE ÖNCÜ
BAĞIMSIZ: YASİN DEMİRKIRAN
BAĞIMSIZ: MENDERES BOZKURT
BAĞIMSIZ: UMUT CESURER
BAĞIMSIZ: CÜNEYT AKER
SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.