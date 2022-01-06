Özgün İzolasyon süresi kaç güne düştü? Koronavirüs izolasyon süresi kaç gün?
ÖZGÜN HABERLER

İzolasyon süresi kaç güne düştü? Koronavirüs izolasyon süresi kaç gün?

Koronavirüs vakalarında 14 gün olan karantina süresi düştü. Bilindiği gibi koronavirüs vakalarında pozitif olan kişiler 10 ile 14 gün arası karantina uygulanıyordu. Aşılı ve aşısız olmak üzere değişen bu sürede Sağlık Bakanlığı değişikliğe gitti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs karantina süresinin azaltıldığı duyuruldu. Peki, izolasyon süresi kaç gün oldu? İzolasyon süresi kaç güne düştü? İşte yanıtı..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İzolasyon süresi kaç güne düştü? Koronavirüs izolasyon süresi kaç gün?
izolasyon

Türkiye'de Omicron endişesi yaşanırken, artan vakalara rağmen karantina süresi için adım atıldı. Pozitif vakaların karantina süresinin azaltıldığı duyuruldu.

İZOLASYON SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundan Koca, koronavirüs karantina süresine ilişkin önemli karar açıkladı

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada;

"2. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler." dedi

Aşı timi 2 bin rakımda

Aşı timi 2 bin rakımda

Karla kaplı yolları aşıp kapıları çalıyorlar.
Bedava olacak

Bedava olacak

​Güney Kore'de tartışmalara neden olan seçim vaadi.
Milli Muharip Uçak için ana üs

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında hangardan çıkacak.

​Türkiye'nin 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Beş farklı felaket aynı anda yaşanacak.

Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri 'MODKOR' durduracak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.