Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere büyük bir fırsat sunuyor. 3 bin 540 astsubay alımı ne zaman yapılacak? Başvurular için son gün ne zaman? İşte detaylar...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları astsubay alımı ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 340, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 olmak üzere 3 bin 540 astsubayın istihdam edileceğini duyurdu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları astsubay alımı başvuru tarihleri

Adaylar, 15 Ocak 2025’e kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için gerekli tüm bilgiler, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yer alırken, başvuru şartları ve detaylı bilgilere www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr,

www.sg.gov.tr, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinden ulaşılabiliyor.







