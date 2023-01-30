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Jayden Quinn Oosterwolde
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini duyurdu. Fenerbahçe yeni transferi Jayden Oosterwolde'i sosyal medya hesabından açıkladı. KAP'a yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." denildi. Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için Parma'ya 6 milyon euro bonservis ödeyecek.
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.
Surinam asıllı oyuncu, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.
21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçirdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Jayden Oosterwolde, bu sezon Serie B'de 17 maça çıktı ve 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro'dur.