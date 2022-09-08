Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, İspanyol futbolcu Juan Mata ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. Juan Mata'nın özgeçmişi futbolseverler tarafınfan merak kazandı.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ JUAN MATA KİMDİR?

Juan Manuel Mata García (d.28 Nisan 1988 Burgos, İspanya) İspanyol milli orta saha oyuncusudur.

İngiltere Premier League takımlarından Manchester United takımında forma giymektedir. Real Madrid altyapısında yetişen Mata büyük gelecek vadetmektedir.

Futbol kariyerine, babasının kariyerini geçirdiği Real Oviedo'da başladı. 15 yaşındayken Real Madrid'e katılmadan önce 3 yıl burda kaldı. Küçük takımlarda hızla ilerledi, önce Cadete A, sonra Juvenil C ve en son Juvenil A takımlarına girdi. Burdaki 2005-06, son sezonunda ligde 18 gol kaydetti.

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Bu harici Copa de Campeones'de finalde Real Valladolid'e karşı maçı kazandıran gol de dahil 3, İspanya Juvenil Kupası'ndaysa yine 3 gol kaydetti. 2006-07'de Real Madrid Castilla'ya geçtiğinde ona as takımda (daha önce giydiği 28 numara yerine) 34 numaralı forma verildi.

Castilla'nın finalde küme düşmesine rağmen Mata, sezonu 10 golle kendi alanının en skorer 2. ismi olarak bitirdi. Birinci ise 18 golle Alvaro Negredo'ydu.

Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/hUshGVdnE7 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2022-2023 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi, bugün sona erecek.

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17 Haziran’da başlayan ve bugün sona erecek olan transfer dönemi sonrasında Süper Lig kulüpleri A takım listelerini yarına kadar teslim etmiş olacak.

Futbolda 2. Transfer ve Tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.