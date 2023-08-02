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Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Arda Güler’li Real Madrid yeni sezon hazırlıkları kapsamına İtalya Serie A ekibi Juventus ile karşılaşıyor. Fenerbahçe’den transfer olan genç yıldız Arda Güler sakatlığı sebebiyle hazırlık maçlarında henüz forma şansı bulamadı. Futbolseverler bu maçta milli futbolcunun forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. Karşılaşma öncesinde maç saati ve yayın bilgisi de araştırılan konular arasında. Peki Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

10:09 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Juventus ve Real Madrid hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Genç yıldızlarla takımını güçlendiren İspanyol devi Real Madrid Arda Güler transferiyle dünya gündemi oturmuştu. Sakatlığı sebebiyle hazırlık maçlarında henüz forma şansı bulamayan genç yıldızın Juventus maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte detaylar.

JUVENTUS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus - Real Madrid maçı
3 Ağustos Perşembe saat 02.30
’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

JUVENTUS - REAL MADRİD CANLI SKOR

ARDA GÜLER'İN SAKATLIĞI CİDDİ OLABİLİR

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler'in, yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun bir süre sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli oyuncu Arda Güler, sağ dizindeki menisküs yaralanması sebebiyle cumartesi günü İspanyol ekibinin Amerika'daki kampından ayrıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibiyle henüz bir karşılaşmaya çıkamayan Güler'in sakatlığı ciddi olabilir. 18 yaşındaki oyuncunun tedavisi için iki seçenek ortaya atıldı. Oyuncunun ameliyat olmaması halinde 3 ay sahalardan uzak kalabileceği ifade edilirken, İspanyol ekibinin ameliyat seçeneğini tercih etmesi durumunda ise bu sürenin 5 aya kadar çıkabileceği vurgulandı. İlk gelen bilgiler ise İspanyol ekibinin oyuncunun sakatlık durumunu bir süre daha takip edeceği ve kararı daha sonra vereceği yönünde.

SÖZLEŞMESİNİN DONDURULMA İHTİMALİ

Öte yandan Arda Güler'in ameliyat olması halinde 5 ay kadar bir süre sahalardan uzak kalma durumu söz konusu olduğundan İspanyol ekibinin genç oyuncunun sözleşmesini dondurabileceği yazıldı. Real Madrid'in takımda kontenjan açmak için genç oyuncunun sözleşmesini dondurması halinde ocak ayında oyuncuyu tekrardan kadroya dahil etme hakkı da bulunuyor.

İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynanan hazırlık maçından önce Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili olarak, "Arda Güler'in dizinde bir problem var ve umarım bunu Madrid'de çözebilir. Bireysel bir programı takip etmek için Madrid'e gitmesi daha iyiydi" ifadelerini kullanmıştı.


#Juventus
#Real Madrid
#Arda Güler
2 saat önce
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