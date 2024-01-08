2024'ün ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinede milyonlarca emeklinin merakla beklediği işçi ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi masaya yatırılacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024'ün ilk kabine toplantısı 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kabine toplantısı tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında son dakika açıklaması gelirse habere eklenecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Yeni yılın ilk kabinesi olan toplantıda birbirinden önemli konular masaya yatırılacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi konusu görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Ekonomideki son gelişmeler de kabinede ele alınacak.

Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.

Terörle mücadele operasyonlarının da kabinede konuşulması bekleniyor. TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarına dair yeni bilgiler Erdoğan'a sunulacak.

Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, 16 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin detayları kabinede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

İŞTE SEYYANEN ZAMDA MASADAKİ SEÇENEKLER

Geçen yıllarda olduğu gibi tüm kesimlerin maaş zamlarında eşitlemeye gidilebileceği ifade edildi. Bir önceki dönemde aradaki fark refah payı üzerinden yüzde 25'e tamamlanmıştı. Geçen yıl ise yüzde 30 zam oranı üzerinde eşitleme yapılmıştı.

Bu yıl da aynı uygulamanın yapılması halinde 12 puanlık fark refah payı ile tamamlanacak. Böylece emeklilerin zam oranı yüzde 49 üzerinden belirlenecek.

Seyyanen zam uygulaması durumunda ise maaşlara aynı miktarda Türk Lirası eklenecek. Fark, oran üzerinden değil Türk Lirası miktarı üzerinden karşılanacak.

Seyyanen zam uygulamasının özellikle kök emekli maaşı alanlar için bazı dezavantajları bulunuyor. Herkese aynı miktarda zam yapılması halinde düşük emekli maaşları alan kişiler sınırın altında kalmaya devam edebilir.

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak. Sınırın altındaki emekli maaşlarının da en düşük aylık maaşa eşitlenebileceği konuşuluyor.

EMEKLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ OCAK AYINA YETİŞİR Mİ?

Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler şubat maaşlarına yansıyacak.







