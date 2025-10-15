Yeni Şafak
Kabine kritik gündemlerle toplanıyor! İşte 15 Ekim Kabine Toplantısı maddeleri

12:4315/10/2025, Çarşamba
Kabine Toplantısı tarihi ve saati merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Normal şartlarda her iki haftada bir Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nda ekonomik gelişmeler, iç ve dış siyasi meseleler, terörle mücadele çalışmaları gibi kritik konular masaya yatırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, konuya dair bilgiler...

Kabine Toplantısı gündem maddeleri 15 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda iç ve dış politikadaki önemli gelişmeler değerlendirilecek. Öne çıkan başlıklar arasında Gazze'de sağlanan ateşkes, Terörsüz Türkiye hedefi ve 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi yer alacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 15 Ekim 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 15 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda alınan kararları açıklaması bekleniyor.

15 EKİM 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

Toplantının ana gündem maddesi, Gazze'de sağlanan ateşkes için imzalanan güvence belgesi olacak. Ateşkes süreci ile Mısır'daki zirvede yapılan temaslara ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Kabine gündeminde ele alınacak diğer konular ise Terörsüz Türkiye adımları ve 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılması olacak.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA!

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik tartışmalarla ilgili, "Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar." dedi.



