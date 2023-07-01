Her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Temmuz Kabotaj Bayramı denizlerde büyük coşkuyla kutlanacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Programı kapsamında deniz araçlarının gösterilerinin 01 Temmuz 2023 tarihinde 10:00-12:15 saatleri arasında Sarayburnu ve Beşiktaş önlerinde yapılacak. Peki kabotaj nedir, kabotaj bayramının önemi nedir? İşte soruların yanıtları.

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj, bir ülkenin kendi sularında ve limanlarında serbestçe ticaret yapma, deniz taşımacılığı yapma ve balıkçılık gibi faaliyetleri gerçekleştirme yetkisini ifade eder. Kabotaj hakkı, bir ülkenin denizlerde egemenlik ve ekonomik bağımsızlık anlamına gelir.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, ÖNEMİ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

"Kabotaj Bayramı", Türkiye'de her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır. Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkının simgesi olan kabotaj hakkının kazanıldığı günü anmak amacıyla kutlanır.

Kabotaj hakkı, bir ülkenin kendi sularında ve limanlarında serbestçe ticaret yapma, deniz taşımacılığı yapma ve balıkçılık gibi faaliyetleri gerçekleştirme yetkisidir. Türkiye'de bu hak, 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile elde edilmiştir.

1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkı elde edilmiş ve Türk bandıralı gemilerin kıyılar arasında serbestçe seyahat etme ve ticaret yapma hakkı tanınmıştır. Bu tarih, Türkiye için denizlerde bağımsızlık ve ekonomik güç simgesi haline gelmiştir.

Kabotaj Bayramı, Türkiye'de çeşitli etkinlikler, törenler ve kutlamalarla kutlanır. Özellikle sahil kentlerinde deniz temalı etkinlikler düzenlenir, denizciler anılır, gemi geçit törenleri düzenlenir ve denizcilik kültürüne vurgu yapılır. Kabotaj Bayramı, denizciliğin önemini vurgulayan ve Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını kutlayan bir milli bayramdır.

KABOTAJ KANUNU NEDİR?

Kabotaj Kanunu, Türkiye'de deniz taşımacılığı, ticaret gemileri ve liman faaliyetleri gibi konuları düzenleyen bir yasadır. 1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bu kanun, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını ve kabotaj hakkını düzenlemektedir.

Kabotaj Kanunu, denizcilik sektörünü düzenlemek, Türkiye'nin denizcilik potansiyelini geliştirmek, yerli ticaret gemilerinin ve denizcilerin desteklenmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur. Kanun, Türk denizciliğinin güçlenmesine ve denizlerde bağımsızlık kazanılmasına katkıda bulunmuştur. Kabotaj Kanunu, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını simgeleyen önemli bir yasal düzenlemedir.

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI SARAYBURNU'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü Sarayburnu Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Botları ile gemilerin denizdeki gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Sarayburnu'ndaki törene İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından törende konuşan Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, "Halen Atlantik'ten Hint Okyanusuna kadar harekat alanını genişleten ve dünya denizlerinde Türk sancağını şerefle dalgalandıran Türk Deniz Kuvvetleri TCG Anadolu başta olmak üzere tamamı ülkemizde inşa edilmiş yüzde 80'e yakın yerli ürün kullanılan Türk mühendislerin tasarımı MİLGEM korvetler, ilki bu ay içinde tecrübe seyrine başlayan ve bu yıl donanmamıza teslim edilecek yerli ve milli firkateynler, Bayraktar sınıfı tank çıkarma gemileri, ANKA, Bayraktar, Aksungur gibi insansız hava araçları, çok yakında hizmete girecek ve dünyada çok az ülkenin sahip olduğu yerli ve milli tasarımla inşa edilen insansız deniz araçları ve bunları destekleyen uçaklar, helikopterler ve yetişmiş insan gücü sayesinde 16. yüzyılda Akdeniz'de erişilen kuvvet seviyesinden sonra tarihimizin en güçlü dönemini yaşamaktadır." şeklinde konuştu.

"SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise, "Türk denizciliğini daha ileri noktalara taşımak için denizcilik sektörümüzle birlikte Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı olarak çaba sarf edilmekte, sektörün önünü açacak projelerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında son 20 yılda Türk sahipli deniz ticaret filosunda tonaj bazında yüzde 340'lık artış, liman tesisi sayımızda yüzde 46'lık artış, Türk limanlarındaki yük elleçlemede yüzde 185'lik artış, 37 olan tersane sayımızın 84'e yükselmesi, gemi inşa sektöründeki yüzde 520'lik istihdam artışı, dünyanın önde gelen yat imalatçıları arasında bulunmamız, bakım onarım alanında tersanelerimizin dünya markası haline gelmesi, gemi geri dönüşümü konusunda geldiğimiz seviye, Mavi Vatan'ın Türk ekonomisine sağladığı katkının en önemli göstergelerinden biridir. " dedi.

"DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül de, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin karasularında mutlak bağımsızlığın kazanıldığını söyleyerek "Denizlerimizde egemen olduğumuzu tüm dünyaya yeniden ilan ettik. Karasularımızda yani Mavi Vatanımızdaki ticareti millileştirdik. Ülkemiz denizciliğinin gelişmesinde ve ilerlemesinde çok büyük katkısı olan bu günü 97 yıldır Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Denizcilik sektörü ve endüstrisinde bölgemizin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu düşüncelerle dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran Barbaros Hayrettin Paşa'yı, bu müstesna günü bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete irtihal eden tüm denizcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, bir kez daha Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyorum" dedi.

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