Her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Temmuz Kabotaj Bayramı denizlerde büyük coşkuyla kutlanacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Programı kapsamında deniz araçlarının gösterilerinin 01 Temmuz 2023 tarihinde 10:00-12:15 saatleri arasında Sarayburnu ve Beşiktaş önlerinde yapılacak. Peki kabotaj nedir, kabotaj bayramının önemi nedir? İşte soruların yanıtları.

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj, bir ülkenin kendi sularında ve limanlarında serbestçe ticaret yapma, deniz taşımacılığı yapma ve balıkçılık gibi faaliyetleri gerçekleştirme yetkisini ifade eder. Kabotaj hakkı, bir ülkenin denizlerde egemenlik ve ekonomik bağımsızlık anlamına gelir.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, ÖNEMİ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

"Kabotaj Bayramı", Türkiye'de her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır. Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkının simgesi olan kabotaj hakkının kazanıldığı günü anmak amacıyla kutlanır.

Kabotaj hakkı, bir ülkenin kendi sularında ve limanlarında serbestçe ticaret yapma, deniz taşımacılığı yapma ve balıkçılık gibi faaliyetleri gerçekleştirme yetkisidir. Türkiye'de bu hak, 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile elde edilmiştir.

1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkı elde edilmiş ve Türk bandıralı gemilerin kıyılar arasında serbestçe seyahat etme ve ticaret yapma hakkı tanınmıştır. Bu tarih, Türkiye için denizlerde bağımsızlık ve ekonomik güç simgesi haline gelmiştir.

Kabotaj Bayramı, Türkiye'de çeşitli etkinlikler, törenler ve kutlamalarla kutlanır. Özellikle sahil kentlerinde deniz temalı etkinlikler düzenlenir, denizciler anılır, gemi geçit törenleri düzenlenir ve denizcilik kültürüne vurgu yapılır. Kabotaj Bayramı, denizciliğin önemini vurgulayan ve Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını kutlayan bir milli bayramdır.

KABOTAJ KANUNU NEDİR?

Kabotaj Kanunu, Türkiye'de deniz taşımacılığı, ticaret gemileri ve liman faaliyetleri gibi konuları düzenleyen bir yasadır. 1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bu kanun, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını ve kabotaj hakkını düzenlemektedir.

Kabotaj Kanunu, denizcilik sektörünü düzenlemek, Türkiye'nin denizcilik potansiyelini geliştirmek, yerli ticaret gemilerinin ve denizcilerin desteklenmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur. Kanun, Türk denizciliğinin güçlenmesine ve denizlerde bağımsızlık kazanılmasına katkıda bulunmuştur. Kabotaj Kanunu, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını simgeleyen önemli bir yasal düzenlemedir.

1 Temmuz Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı Kutlu Olsun pic.twitter.com/7HUHaRTnR0 — MHP (@MHP_Bilgi) July 1, 2023







