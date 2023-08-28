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Kabuklu fındık alımı için nasıl randevu alınır? TMO fındık alımı 2023

Fındık hasadında sona gelen çiftçilerin gözü fındık alımı duyurusundaydı. Fındık alımlarına ilişkin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklama yapıldı. Kabuklu fındık alımları güncel ÇKS belgeleri üzerinden yapılacak. Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alımları bugün itibari ile başladı. Fındık alımı için nasıl randevu alınır? TMO fındık alımı fiyat listesi ve ayrıntılar...

14:27 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fındık alımı

Fındık alımı

Üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 7 Ağustos’ta fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Açıklanan fiyatlara göre Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) fındık alımlarına bugün itibari ile başladı.

KABUKLU FINDIK ALIMI İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?

oprak Mahsülleri Ofisi (TMO) fındık alımı için randevular tmo.gov.tr ve TMO işyerleri ile alım noktalarından alınabilecek.

2023 FINDIK ALIM FİYAT LİSTESİ

TMO Kabuklu fındık alım fiyatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 07 Ağustos 2023’te açıklandı.

Bu kapsamda %50 sağlam iç fındık esasına göre TMO’nun uygulayacağı alım fiyatları;

Giresun kalite kabuklu fındık için 84,00 TL/Kg,

Levant kalite kabuklu fındık için 82,50 TL/Kg,

Sivri kalite kabuklu fındık için 80,00 TL/Kg,

Standart dışı kabuklu fındık için 75,00 TL/Kg’dır.



#fındık alımları
#tmo
#Toprak Mahsulleri Ofisi
#kabuklu fındık alımı
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