Fındık alımı
Üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 7 Ağustos’ta fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Açıklanan fiyatlara göre Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) fındık alımlarına bugün itibari ile başladı.
KABUKLU FINDIK ALIMI İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?
oprak Mahsülleri Ofisi (TMO) fındık alımı için randevular tmo.gov.tr ve TMO işyerleri ile alım noktalarından alınabilecek.
2023 FINDIK ALIM FİYAT LİSTESİ
TMO Kabuklu fındık alım fiyatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 07 Ağustos 2023’te açıklandı.
Bu kapsamda %50 sağlam iç fındık esasına göre TMO’nun uygulayacağı alım fiyatları;
Giresun kalite kabuklu fındık için 84,00 TL/Kg,
Levant kalite kabuklu fındık için 82,50 TL/Kg,
Sivri kalite kabuklu fındık için 80,00 TL/Kg,
Standart dışı kabuklu fındık için 75,00 TL/Kg’dır.