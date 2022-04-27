Kadir gecesi namazı var mı: Kadir gecesinde namaz kaç rekat ve nasıl kılınır?

Kadir gecesi, günahların affedilmesi, duaların çokça kabul edildiği kıymetli bir gündür. Peki, Kadir gecesine has bir namaz var mıdır? Kadir gecesi namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte, Diyanet'e göre tüm cevaplar.

DİYANETE GÖRE; KANDİL GECELERİNE AİT ÖZEL BİR NAMAZ VEYA İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

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Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

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3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan`ın 27`nci gecesi Kadir gecesidir.

Kur`an, bu gece Peygamber Efendimize inmeğe başlamıştır. Bu geceyi ihyâ etmenin sevabı pek çoktur.

Kur`an`ın ifadesiyle bu gece, bin aydan hayırlıdır. Bu gece ilâhî rahmetin coştuğu bir gecedir. Onun için bu gece mutlaka ibâdet ile ihyâ edilmelidir.

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Bu geceye mahsus bir namaz yoksa da, en az iki rek`at, en çok bin rek`at, normali olarak da 100 rek`at namaz kılınacağı söylenir. İki rek`at kılındığı takdirde, her rek`atta 200 âyet okumak, 100 rek`at kılındığında da, her rek`atinde Fâtiha`dan sonra Kadr sûresiyle 3 İhlâs sûresi okunup iki rek`atta bir selâm vermelidir.

اَللّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّى "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü`l-afve fa`fü annî yani, "Ya Rabbî! Sen afvedicisin; afvı, bağışlamayı seversin, beni affet" duası da çok çok söylenmelidir.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Sûresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama okunur.

Besmele çekilir.

Fatiha Sûresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur.

3. REKAT

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Sübhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Sûresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Sûresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

FATİHA SURESİ OKU

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Sûresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

SÜBHANEKE DUASI OKU

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Sûresi okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu okunur.

3. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Sûresi okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

ETTAHİYYATÜ OKU

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Sûresini okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.

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KUNUT DUALARI ARAPÇASI VE TÜRKÇE OKUNUŞU

KUNUT 1 DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük

ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

KUNUT DUASI 1 TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı

bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni

isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.

Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları

başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT 2 DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhümme iyyâke na'büdü

ve leke nüsallî ve nescüdü

ve ileyke nes'â ve nahfidü

nercû rahmeteke

ve nahşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

KUNUT DUASI 2 TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.

Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya

çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

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