KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Kasım ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, eğitim takviminde yer alan ilk ara tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. dönem ara tatil tarihleri belli oldu. İşte detaylar…
Öğrencilerin dört gözle beklediği ara tatil için geri sayım başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte “Okullar ne zaman tatil olacak?” sorusu yeniden gündeme taşındı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi açıkladı, işte yılın ilk 9 günlük tatiline dair tarih aralığı…
1. İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullar 10 Kasım 2025 Pazartesi günü ilk ara tatile giriyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü ise bu tatil sona eriyor.
Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde ara tatil toplam 9 gün oluyor.
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.