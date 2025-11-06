KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Öğrencilerin dört gözle beklediği ara tatil için geri sayım başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte “Okullar ne zaman tatil olacak?” sorusu yeniden gündeme taşındı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi açıkladı, işte yılın ilk 9 günlük tatiline dair tarih aralığı…