Kastamonu'da etkisini arttıran kar yağışının ardından valilikten yazılı açıklama geldi. Veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Kastamonu'da da şiddetini arttıran kar yağışı ile yarın (21 Şubat) kent merkezi ile Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Şenpazar ve Daday ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu uyarılarını resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) yayınlıyor. Ülke genelinde etkisini arttıran kar yağışı Kastamonu'da da hissedildi. Okulların tatil olmasına ilişkin duyuru ise valilikten yapıldı.
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Şenpazar ve Daday ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanmanın oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.
Cide Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Şenpazar ve Daday kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı sebebiyle tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi.