Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu uyarılarını resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) yayınlıyor. Ülke genelinde etkisini arttıran kar yağışı Kastamonu'da da hissedildi. Okulların tatil olmasına ilişkin duyuru ise valilikten yapıldı.

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Şenpazar ve Daday ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.