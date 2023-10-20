Kaymakamlık sınavı ne zaman?
Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi ve detayları ÖSYM tarafından duyuruldu. Belirli aralıklarla açılan sınavlar dahilinde kaymakam adaylarını belirleyen İçişleri Bakanlığı, bu yıl da ÖSYM aracılığıyla önemli bir sınav gerçekleştirecek.
Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi ne zaman?
Kaymakamlık sınavı kapsamında yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 77 Kaymakam Adayı alınacak. Sınav, 3 Aralık 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Adaylar başvurularını, 20 - 30 Ekim 2023 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle, mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek.
Kaymakamlık sınavı geç başvuru günü ne zama?
Kaymakamlık sınavı geç başvuru günü 6 Kasım 2023 tarihidir.
Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler?
- Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
- Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
- Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
- Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Kaymakamlık sınav konuları neler?
Kaymakamlık sınavında adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (18), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (8), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (14) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (10) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (14), İdare Hukuku (20), Türkiye’nin İdari Yapısı (16), Türkiye’de Mahalli İdareler (10), Ekonomi (10) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.