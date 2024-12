Park Grubu, bünyesinde Habertürk ve Show TV gibi kanalları bulunduran Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Can Grubu'na devretti. Medya dünyasına adım adan Can Holding, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'nin sahibi olarak biliniyor. Can Holding’in başıda ise Kemal Can bulunuyor. Peki Kemal Can kimdir? Show TV ve Habertürk'ü alan Can Holding'in sahibi Kemal Can nereli, kaç yaşında?