İş insanı Turgay Ciner, Show TV, HaberTürk ve Bloomberg HT’deki tüm hisselerini Can Holding'e sattı. Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding'in bugünkü sahibi Kemal Can, aslen Ağrılıdır. İşte Kemal Can'ın hayatı ve biyografisi.
Park Grubu, bünyesinde Habertürk ve Show TV gibi kanalları bulunduran Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Can Grubu'na devretti. Medya dünyasına adım adan Can Holding, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'nin sahibi olarak biliniyor. Can Holding’in başıda ise Kemal Can bulunuyor. Peki Kemal Can kimdir? Show TV ve Habertürk'ü alan Can Holding'in sahibi Kemal Can nereli, kaç yaşında?
Kemal Can kimdir?
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1973'de doğan Kemal Can, sahibi olduğu holdingde enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi pek çok alanda yatırımlar yaptı. Kemal Can aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da görev yapıyor.
Kemal Can'ın sahibi olduğu markalar arasında Energy Benzin İstasyonları, Awox, Seikon, Telefox, Energia, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı, VIP Transport, Özel Mediza Hospital, Golden Hill Hotel ve beton santrali bulunuyor.