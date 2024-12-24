Park Grubu, bünyesinde Habertürk ve Show TV gibi kanalları bulunduran Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Can Grubu'na devretti. Medya dünyasına adım adan Can Holding, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'nin sahibi olarak biliniyor. Can Holding’in başıda ise Kemal Can bulunuyor. Peki Kemal Can kimdir? Show TV ve Habertürk'ü alan Can Holding'in sahibi Kemal Can nereli, kaç yaşında?

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1973'de doğan Kemal Can, sahibi olduğu holdingde enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi pek çok alanda yatırımlar yaptı. Kemal Can aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da görev yapıyor.