Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı belli oldu mu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaç oy aldığı merak kazandı. Seçim sonuçları ve oy oranları belli olmaya başladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇ OY ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacak. Oy verme işlemlerinin bitmesi ile seçim sonuçlarının açıklanması beklenecek. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Seçim sonuçları da 28 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre 21.00 civarı açıklanacak. Kemal Kılıçdaroğlu kesin oy oranları da seçim sonuçlarının açıklanması ile belli olacak. Seçim sonuçları canlı oy oranlarını yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU OY ORANI 28 MAYIS 2023

28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından tüm adayların oy oranları da burada yer alacaktır.





2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ OY ORANLARI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN CHP GENEL BAŞKANLIĞI SEÇİLMESİ

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili iken CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Ankara milletvekili Nesrin Baytok'un bulunduğu müstehcen bir videonun internette yayımlanmasıyla Deniz Baykal 10 Mayıs 2010'da genel başkanlıktan istifa etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada parti olağan kurultayında aday olmayacağını belirtse de Önder Sav'ın ikna etmesiyle daha sonra 17 Mayıs 2010 tarihinde grup başkanvekilliği görevinden istifa ederek kurultayda aday olacağını açıkladı.

22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan kurultayda, Kılıçdaroğlu 1.249 delegeden 1.200'ünün imzasını alarak ve tek aday olarak girdiği kurultayda geçerli 1.189 oyun tamamını alarak CHP'nin 7. genel başkanı oldu.

Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandıklara sahip çıksınlar" dedi.



