Kereviz yemeği tarifi: Kereviz yemeği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı Sağlıklı ve leziz olarak bilinen kereviz yemeğinin tadına doyamayacağınız muhteşem tarifini sizler için hazırladık. Peki, sevmeyenleri sevdirecek kereviz tarifi nasıl yapılır? İşte, kereviz tarifi, malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı.

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