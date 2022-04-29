Kereviz yemeği tarifi: Kereviz yemeği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Hem lezzetli hem sağlıklı sebzeli yemeklerin başında gelen kereviz, pratik ve kolay yapımıyla sofralarınıza tat katacak. İşte, enfes kereviz yemeği tarifi...
KEREVİZ YEMEĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -1 adet soğan
- -1 adet havuç
- -1 adet patates
- -2 adet orta boy kereviz
- -1/2 adet limon
- -1/2 çay bardağı zeytinyağı
- -1 su bardağı portakal suyu
- -1 çay kaşığı toz şeker
- -2 çay kaşığı tuz
- -3/4 adet kereviz yaprağı
KEREVİZ YEMEĞİ YAPILIŞI
- 1. İnce ince kıymış olduğunuz küp soğanları 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ile birlikte orta-kısık ateşe hafifçe kavurun.
- 2. Soğanlar yumuşayıp şeffaflaşmaya başlayınca küp küp doğramış olduğunuz havuç ve patatesi de ekleyerek kavurmaya devam edin.
- 3. Ardından kerevizleri de güzelce soyup orta boy küpler veya dilimler halinde doğrayın. Doğradıktan hemen sonra ocakta pişen sebzelerin üzerine ekleyin.
- 4. Kerevizleri ekledikten hemen sonra limonun suyunu içerisine sıkın ve karıştırıp 2-3 dakika kadar daha kavurun.
- 5. Kalan zeytinyağını, portakal suyunu, tuzu ve şekerini ekleyip karıştırın.
- 6. Son olarak kereviz yapraklarını gelişigüzel üzerine serpiştirin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp kapağını kapatın.
- 7. 20-25 dakika kadar kapağı kapalı olarak pişirdikten sonra kerevizler ve sebzelerin pişme derecesini kontrol edip soğumaya bırakın.
- 8. Tercihen oda sıcaklığında servis edin veya soğuduktan sonra bir gece buzdolabında dinlendirip servis edin.
- **Afiyetler olsun
KEREVİZ YEMEĞİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
4 kişilik bir kereviz yemeğinin hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.
KEREVİZ YEMEĞİ KALORİ DEĞERİ
Kereviz yemeği kalori değeri 146/kcal'dir.
KEREVİZ YEMEĞİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
Eğer kerevizleri kestikten hemen sonra kullanmayacaksanız kerevizleri mutlaka limonlu suyu içinde bekletmelisiniz. Aksi takdirde pişirmeden önce rengi kararacaktır.