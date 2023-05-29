Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınmıştı. KGM işçi alımı kura çekilişinin ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. İŞKUR'dan yapılan başvuruların sona ermesinin ardından gözler KGM işçi alımı kura tarihine çevrildi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin işçi alımı sonuçlarının duyurulması için önce kura çekimi işlemi yapılacak.

KGM işçi alımı İŞKUR kura çekilişi ne zaman?

KGM kura tarihi ile ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü İŞKUR kura çekilişleri hangi ilde ne zaman yapılacak?

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 Mayıs'ta KGM işçi kura çekilişi hangi illerde olacak?

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı hangi branşlarda olacak?

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.







