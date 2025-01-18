Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2025 yılı ilk asgari ücreti belirlendi. İşte Kıbrıs asgari ücret miktarı ve zam oranı...





KIBRIS'TA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?









KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat tarafından yapılan açıklamada yeni asgari ücretin %7,5 oranında artış göstererek net 37, 818 TL olarak belirlendiği açıklandı. Asgari ücret brüt miktarı ise 43 bin 469 TL olarak belirlendi.





Tahir Serhat, asgari ücretin oyçokluğuyla kabul edildiğini, işçi temsilcilerinin “hayır oyu” verdiğini belirtti.





Asgari ücret rakamlarıyla ilgili bilgi veren Tahir Serhat, rakamın saatlik 250,78 TL, günlük 2 bin 6,26 TL ve haftalık 10 bin 31,30 TL olarak belirlendiğini açıkladı.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret, geçtiğimiz yıl eylül ayında 35.188 TL'ye yükseltilmişti.





KKTC'de "Ekonomiye Kreatif Dokunuş" paneli yapıldı





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisinin "Turuncu Konuşalım Buluşmaları" etkinliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Ekonomiye Kreatif Dokunuş" paneli düzenlendi.





Başkent Lefkoşa'daki Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda (KTTO) düzenlenen panel, açılış konuşmalarının ardından alanında uzman isimlerin 2 oturumdaki konuşmaları ve soru-cevap formunda yapıldı.





Panelin açılış konuşmasını yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesine ait değerlerin tanıtılmasında Türkiye ile yapılacak işbirliğinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin desteği ile gelişecek endüstriyel sektörlerin Kıbrıs Türk halkının zenginliklerine katkı koyacağını ifade etti.





KKTC'nin başka ülkelerde bulunamayacak doğal güzelliklere, görsellere, kültür yapısına, gelenek ve göreneklere sahip olduğunu belirten Tatar, bunların yaratıcı sektörlere eşsiz fırsatlar tanıyacağına dikkati çekti. Günümüzde her şeyin dijitalleştiğini ve bunun üretim yapanlara önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Tatar, "Ülkelerin eserleri dünyanın her yerine dijitalleşme sayesinde ulaşabiliyor. Bu nedenle bu alandaki kreatif çalışmalar büyük bir öneme sahiptir." diye konuştu.





KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da kreatif endüstri alanında Türkiye'nin gelişmişliğinin ve katettiği mesafenin çok net bir şekilde görülebildiğini dile getirdi.





Amcaoğlu, onlarca üniversitesi ve 110 bin öğrencisi olan KKTC'de de bu alanda çalışma yapmanın önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi kreatif endüstri alanındaki tecrübelerinden de yararlanmak istediklerini belirten Amcaoğlu, KKTC'de yapılacak kreatif endüstrinin açılımıyla birlikte, ülke ekonomisine gelir getirecek ayrı bir pencerenin açılacağını ifade etti. Animasyon Film Yapımcıları Derneği (ANFİYAP) ile Turuncu Konuşalım Komisyonu Başkanı İsa Doğmuş da animasyon sektörünün Türkiye ve dünyadaki durumunu anlatarak, animasyonun sadece bir eğlence aracı olmadığını aynı zamanda kültürel, teknolojik ve ticari anlamda ciddi bir potansiyel barındırdığını belirtti.





Doğmuş, animasyon sektörünün küresel anlamda her geçen yıl büyüyen bir pazar sunduğuna işaret ederek, 2023 itibarıyla dünya genelinde animasyon sektörünün ekonomik büyüklüğünün 300 milyar doları aştığını kaydetti. Doğmuş, Türkiye'de ise bu sektörün henüz emekleme aşamasında olduğunu fakat yükseliş gösterdiğini, dünyaya paralel bir yükseliş için daha çok çaba gerektiğini anlattı.





TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ali Ata Kavame, yaratıcı alandaki başarıların ülkelerin itibarı ve tanınırlığına katkı sağladığını belirterek, "Bugün buraya bir hikaye yazmaya geldik. Hedefimiz, dünyaya adını duyuran yazarlar, sanatçılar, heykeltıraşlar, teknolojik üretim yapan, içerik çıkaran, oyun yaratan bir ülke oluşturmak." dedi.



