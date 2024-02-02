Kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları birçok kalemi etkiliyor. Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranları da belli oluyor. Ancak kira artışına yüzde 25 sınır getirilmişti. Peki, Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde 25 zam sınırlaması devam edecek mi?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.