Kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları birçok kalemi etkiliyor. Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranları da belli oluyor. Ancak kira artışına yüzde 25 sınır getirilmişti. Peki, Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde 25 zam sınırlaması devam edecek mi?
ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belli olacak. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024'e kadar devam diyor.
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86
Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL