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TEFE TÜFE Şubat 2024 kira zammı ne kadar olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama tablosu

Şubat ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Kira artış oranı sınırlaması uygulaması uzatılsa da kira artış oranı sorgulamaları devam ediyor. İşte 2024 TÜİK Şubat kira artış oranı hesaplama ekranı...

14:56 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Şubat ayı enflasyon
Şubat ayı enflasyon

Kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları birçok kalemi etkiliyor. Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranları da belli oluyor. Ancak kira artışına yüzde 25 sınır getirilmişti. Peki, Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde 25 zam sınırlaması devam edecek mi?

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belli olacak. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024'e kadar devam diyor.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86

Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL



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TEFE TÜFE Şubat 2024 kira zammı ne kadar olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama tablosu