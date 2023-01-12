Özgün Kırklareli TOKİ arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
ÖZGÜN HABERLER

Kırklareli TOKİ arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Kırklareli TOKİ arsa kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. 350-500 metrekare arasındaki arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlıyor. Peşin olarak yüzde 10'luk bir kısmının verileceği arsaların ilk taksidi ise 1 yıl sonra ödenecek. Arsa başvuruları 15 Kasım’da tamamlandı. 11 bin arsa kontenjanının verildiği Kırklareli’de TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Kırklareli TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kırklareli arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KIRIKKALE TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI: TOKİ Kırklareli Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize arsa kura sonuçları hisseli müşterek isim listesi
Kırklareli TOKİ arsa kura sonuçları

Kırklareli TOKİ arsa başvuru sonuçları araştırılıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemeleri ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle sabit ödemelerle yapılabilecek. Peki Kırklareli TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Kırklareli arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Kırklareli TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi etaplar halinde çekiliyor. Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapıldı. TOKİ 6. etap kuraları 12-24 Ocak tarihleri arasında Eskişehir, Mersin, Bilecik , Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta illerinde gerçekleştirilecek. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 11 bin arsa satışının olduğu Kırklareli TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Kırklareli TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kırklareli arsa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KIRKLARELİ TOKİ KURA SONUÇLARI

Kırklareli TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Kırklareli’de arsalar nerede?

  • Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
ÖZGÜN
TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
Ünlü sanatçıdan acı haber

Ünlü sanatçıdan acı haber

​Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti.
Herkes dışındakini merak ediyor

Herkes dışındakini merak ediyor

Kimse ne olduğunu bilmiyor: Hiç düşündüğünüz gibi değil.
İsveçteki provokasyona siyasilerden art arda tepkiler

​Antalyaspor'un Wright için talepleri belli oldu.

​Bakan Çavuşoğlu: Şubat başında olabilir henüz netleşen tarih yok.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda konuştu.

​Satış şartları ve tarihi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.