Konya'ya beklenen kar geldi. Etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler yolların açık kalması için çalışıyor. Konya’nın Ilgın ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yarın Konya'da okullar tatil edilecek mi? 20 Mart 2025

Konya'da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Konya 19 Mart kar tatili açıklaması

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, devam eden olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.







