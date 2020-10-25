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TÜRKİYE

25 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 25 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Kovid-19 tablosunda iki kritik sayı yine arttı

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Ağır hasta sayısındaki artışın devam ettiği görülen tablo için ölü ve hasta sayısında da çok değişiklik olmadığını söylemek mümkün. Bakan Koca, günlük tabloyu kritik bir uyarı ile paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 799’a yükseldi.

Bugün toplam 112 bin 215 test yapılırken, 2 bin 17 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 361 bin 801 oldu. Bugün iyileşen bin 297 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 314 bin 390’a yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 5.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 744 olduğu açıklandı.

Son 5 günlük koronavirüs verileri.

Bakan Koca'dan uyarı

Sosyal medya hesabı üzerinden verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." ifadeleri ile uyardı.

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