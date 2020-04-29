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Koronavirüs ABD Başkan yardımcısı bile maske takmıyor Zorunluluğuna uymayan tek kişi oldu
DÜNYA

ABD Başkan yardımcısı bile maske takmıyor: Zorunluluğuna uymayan tek kişi oldu

Koronavirüs salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ABD'de önlemler hala yeterli değil. Üstelik uyarılara yalnızca halk değil, devletin üst düzey yöneticileri de uymuyor. Bir hastaneye ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, maske takma zorunluluğuna uymadı. Ziyaretten önce maske takmasının gerekli olduğuna dair bilgilendirildiği öğrenilen Pence'in bu

hareketi ülkede tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Diğer
Mike Pence, uyarılara rağmen maske takmadı.
Mike Pence, uyarılara rağmen maske takmadı.

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçti. Salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ülkede vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 58 bin 350'yi aştı. Hala yeteri kadar önlem alınmayan ülkede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yaptığı hareket kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı
DÜNYA
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı

Önceden uyarılmıştı

Koronavirüsle mücadeleyi yönetmesi üzerine atanan Mike Pence, dün yaptığı Mayo Clinic'e olan ziyaretine uyarılara rağmen maskesiz katıldı. Hastane, Pence'in ziyaretten önce maske takmasının gerekli olduğuna dair bilgilendirildiğini açıkladı. CNN, ziyaret sırasında Mike Pence'in binada maske takmayan tek kişi olduğunu belirtti.

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  • Mayo Clinic, Başkan Yardımcısı'nın ziyaretinden önce 13 Nisan'da hastane içinde maske takmanın zorunlu olduğuna dair bir mesaj paylaşmıştı. Mesajda, "Hastalar ve ziyaretçiler yüzlerin kapatmalı ya da maske takmalı. Maske olmadığı durumda Mayo Clinic tedarik edecektir" ifadeleri yer almıştı.
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