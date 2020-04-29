ABD Başkan yardımcısı bile maske takmıyor: Zorunluluğuna uymayan tek kişi oldu

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçti. Salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ülkede vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 58 bin 350'yi aştı. Hala yeteri kadar önlem alınmayan ülkede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yaptığı hareket kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

DÜNYA ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı

Önceden uyarılmıştı

Koronavirüsle mücadeleyi yönetmesi üzerine atanan Mike Pence, dün yaptığı Mayo Clinic'e olan ziyaretine uyarılara rağmen maskesiz katıldı. Hastane, Pence'in ziyaretten önce maske takmasının gerekli olduğuna dair bilgilendirildiğini açıkladı. CNN, ziyaret sırasında Mike Pence'in binada maske takmayan tek kişi olduğunu belirtti.

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