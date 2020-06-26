Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde endişe verici koronavirüs tablosu Vaka ve ölü sayısında yeniden artış başladı
DÜNYA

ABD’de endişe verici koronavirüs tablosu: Vaka ve ölü sayısında yeniden artış başladı

ABD’de etkisini devam ettiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son birkaç gündür görülen vaka ve ölü sayısındaki yüksek artışlar endişe doğurdu. Teksas Valiliği, eyaletteki vakaların artması üzerine bar ve restoranlara tekrar sınırlama getirdi

Haber Merkezi AA
ABD’de Kovid-19 vaka ve ölü sayısında yeniden artış başladı.
ABD’de Kovid-19 vaka ve ölü sayısında yeniden artış başladı.

Ülke genelinde haziran başına kadar uygulanan "evde kal" talimatının kaldırılması ve işletmelerin açılması üzerine, özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarında hızlı artış görüldü.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre ABD'de son 24 saatte vaka sayısı 42 bine yaklaşırken, can kaybı da 2 bin 500’u geçti.

Ülkede salgının en fazla artış gösterdiği eyaletlerden Teksas’ta Vali Gregg Abott, ekonominin açılması kararını geri çekerek barların kapatılması ve restoranların da kapasitelerinin düşürülmesi emrini verdi.

Abott, vaka sayısındaki artışların genel olarak barlardaki toplanmalardan kaynaklandığını belirterek, "Bu kararımız virüsün yayılmasını engellemek ve halkın sağlığını korumak için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Vali, önceki gün yaptığı açıklamada, California’dan sonra ülkenin ikinci en kalabalık eyaleti olan Teksas’ta artış gösteren vakalar için iş yerlerinin tekrar kapatılmasının en son düşünecekleri çare olduğunu belirtmişti.

Ülkede salgının ilk patlak verdiği ve "evde kalma" talimatının uygulandığı eyaletlerden California’da vaka sayısı son bir ayda ikiye katlanarak 201 bini geçti.

California Valisi Gavin Newsom, vaka sayılarındaki artışın eyaletteki ekonomik açılımı etkileyeceği uyarısında bulunarak, Kovid-19 bağlantılı hastanelere yatış oranlarında son iki haftada yüzde 32 artış görüldüğüne dikkati çekti.

New York’tan sonra halen salgından en fazla etkilenen ikinci eyalet konumundaki California’da ölü sayısı 6 bine yaklaştı.

Salgında en fazla artış görülen diğer bir eyalet Florida’da vaka sayısının 114 bini geçtiği aktarıldı.

Orlando’da iki hafta önce günlük 70 civarında vaka kaydedilirken, bu rakamın son bir haftada ortalama 350’ye çıktığı vurgulandı.

Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
OYNAT
Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında, Asya kökenli bir muhabir ile gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu. Trump, kendisine yöneltilen, 'Neden koronavirüs mücadelesindeki başarılarınızı bir yarışmaya çeviriyorsunuz üstelik halen insanlar ölürken' sorusuna, 'Bunu Çin'e sorun' dedi ve ardından basın toplantısını sonlandırdı.


Vakalardaki artışa genç nüfus neden oluyor

New York Times, Arizona, Florida, Teksas gibi salgının artış gösterdiği eyaletlerde Kovid-19 testi pozitif çıkanların önemli bir çoğunluğunun yaş ortalamasının 20 ila 40 olduğunu yazdı.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) yetkilileri de salgının henüz bitmediği uyarısında bulunarak, halkın yüzde 90’ının Kovid-19'u hala tecrübe etmediği ve mevcut her 10 vakadan sadece birinin tespit edilebildiğine dikkati çekti.

ABD'de, nisanda Kovid-19 vaka ve ölü sayısı günlük zirve seviyede seyrederken, mayısta salgın aşağı doğru bir grafik yakalamış, bunun üzerine haziran başında ülkenin birçok eyaletinde virüse karşı alınan tedbirler gevşetilerek ekonominin kademeli açılması süreci başlatılmıştı.

Meksika'da Maliye Bakanı Arturo Herrera koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Meksika'da Maliye Bakanı Arturo Herrera koronavirüse yakalandı
Abone Ol Google News
Dolmabahçede ikinci perde

Dolmabahçe'de ikinci perde

Kritik maçın canlı anlatımı için tıklayın.
Gurur verici tablo

Gurur verici tablo

​Dünyada ilk kez Diyarbakır'da koronavirüs hastasına uygulandı
FETÖnün hedefinde

FETÖ'nün hedefinde

​Yargıtay Üyesi Harun Kodalak'a karşı algı operasyonu başlattılar.
Bu sayıyı <br>ilk kez açıkladı

Bu sayıyı
ilk kez açıkladı

​Bakan Koca, son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Kartondan <br>hastane kurdular

Kartondan
hastane kurdular

​Vaka sayıları hızla yükseliyor.
Erdoğan gençlerle türkü söyledi

Erdoğan gençlerle türkü söyledi

​Diyarbakır'dan bağlanan grup 'Fincanın Etrafı'yla mest etti.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Gereği neyse o yapılacak

Gereği neyse o yapılacak

​MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı.
Barolar bu teröristlere sessiz

Barolar bu teröristlere sessiz

​Cübbesinin ardına sığınan iki üst düzey DHKP-C'li kıskıvrak...
Gençler merak ettiklerini sordu

Gençler merak ettiklerini sordu

"Sınav neden ertelenmedi?", "Genç işsizlik için ne diyorsunuz?".
YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

Yasaktan muaf tutulacakların listesi genişledi.

Biz demiyoruz Alman turist diyor

Biz demiyoruz Alman turist diyor

​'Koronaya karşı Türkiye Almanya'dan daha hazırlıklı...'

Ruhun şad olsun Bahadır

Ruhun şad olsun Bahadır

​Dağlıca şehitleri için sokağa inen gencimizi öldüren alçak bulundu.

​Koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı.
Üç yaşındaki Eymen fena haşlandı: Kardeşi üstüne çaydanlık devirdi
Gündem

Üç yaşındaki Eymen fena haşlandı: Kardeşi üstüne çaydanlık devirdi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 10 aylık kardeşinin ayağa kalmak için tutunduğu ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar su, 3 yaşındaki Eymen Günay'ın üzerine döküldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan Eymen Günay, tedaviye alındı.
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş neden Fenerbahçe'yi seçti? İşte transferin perde arkasındaki isim
Spor

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş neden Fenerbahçe'yi seçti? İşte transferin perde arkasındaki isim

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulurken Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Mert Hakan Yandaş'ın sarı-lacivertli takımı seçmesinin perde arkasında ise Emre Belözoğlu'nun olduğu öğrenildi.
Bağımsızlık Köyü: Madde bağımlılarını tedavi edilecek
Hayat

Bağımsızlık Köyü: Madde bağımlılarını tedavi edilecek

Kemerburgaz'da madde bağımlılarına yönelik tarımla terapinin uygulanacağı "Bağımsızlık Köyü Değişim Seninle Mümkün" projesinin açılış töreni yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, "Bağımsızlık Köyü, bağımlılıkla mücadelede en güzel örneklerden bir tanesi. Burası inşallah ülkemiz için bir mihenk taşı olacaktır" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, "Özgün düşüncelerle hazırlanmış bir proje. Maksat bu kötü alışkanlıklardan muzdarip olan insanları toprakla hemhal etmek, bitkiyle haşır neşir etmek, tabiatla kucaklaştırıp topluma faydalı bireyler olarak dönüşümünü sağlamaktır" açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.