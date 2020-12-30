Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 347 bine yaklaştı
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 347 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 393 artarak 346 bin 604'e ulaştı. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 681 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 520 artışla 19 milyon 979 bin 759'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 1 günde 3 bin 393 artarak 346 bin 604 oldu.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 850 bine yaklaşırken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 250 milyonu geçti.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1,8 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1,8 milyonu geçti

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 235 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 739 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 292 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 681 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 251 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 564 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Yılbaşı yasakları nelerdir: 1 Ocak nereler açık nereler kapalı olacak?
HAYAT
Yılbaşı yasakları nelerdir: 1 Ocak nereler açık nereler kapalı olacak?
Abone Ol Google News
Poşetler dolusu para buldular

Poşetler dolusu
para buldular

​Temizlik işçileri buldukları parayı sahibine teslim etti.
Aşılar depoda

Aşılar depoda

​Testler sonuçlanıncaya dek 2-8 derecede muhafaza ediliyor.
5A uydumuz için tarih belli oldu

5A uydumuz için
tarih belli oldu

​Türkiye'nin heyecanla beklediği güne az kaldı.
Aylin Sözer'in katili tutuklandı

Aylin Sözer'in katili tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu vahşette ilk karar çıktı.

​"Sanatçı olmayı çok istemiştim Mevla bize siyaseti çizdi..."
Ege'de deprem

Ege'de deprem

Başta İzmir olmak üzere çevre şehirlerde hissedildi.
Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

Yeni Şafak'ta<br>devir teslim

Yeni Şafak'ta
devir teslim

​Hüseyin Likoğlu Genel Yayın Yönetmeni oldu.

​Yemen hükümet yetkililerine Aden Havalimanı'nda saldırı.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.