ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

ABD'de vaka sayısı 1 milyonu aştı. Worldmeters sitesinin verilerine göre ülkede vaka sayısı 1 milyon 35 bin 396 oldu. Ölüm sayısı ise 59 bini aştı.

ABD bu rakamlarla koronavirüsün çıkış noktası Çin'i vaka sayısında yaklaşık 12 kat, ölü sayısında ise 15 kat geçmiş oldu. Çin'den gelen son rakamlara göre ülkede vaka sayısı 82 bin ölü sayısı ise 4 bin 663'te kaldı.

ABD'de vaka ve ölüm sayılarının artmaya başladığı tarihlerlerle son 1-2 ayda artan vaka ve ölüm sayılarına bakıldığında ülkede günde ortlama bin 250 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin kişinin de koronavirüse yakalandığı anlaşılıyor.

Ülkede 1 Mart'ta vaka sayısı 100 iken tam 2 ay sonra vaka sayısı kat kat artarak 1 milyona ulaştı. Mart ayının başlangıcından Nisan sonuna kadar toplamda iki ayda 1 milyon vaka ortaya çıkmış oldu. Günlere bölündüğünde ABD'de her gün ortalama 17 bin kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıkıyor.

Ölümlere bakıldığında ise ABD'de 17 Mart itibariyle koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 102'ydi. 29 Nisan itibariyle bu sayı 56 bin 246 oldu. Ülkede yaklaşık bir buçuk ayda ölü sayısı 56 bin 144 kişi arttı. Günlere bölündüğünde ise ülkede her gün ortalama bin 250 kişinin hayatını kaybettiği görülüyor.

Eyaletlere bakıldığında ise New York, 301 bin vaka ve 23 bin ölümle başı çekiyor. New York'u New Jersey, Massachusetts, Illionis, Kaliforniya ve Pensilvanya takip ediyor.