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Koronavirüs ABDnin Florida eyaletinde koronavirüse yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı
DÜNYA

ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüse yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı

ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüse yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı

ABD'nin Florida eyaletinde okulların açılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan çocukların oranının yüzde 34 arttığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Florida sağlık yetkilileri, Kovid-19'a yakalanan 17 yaş ve altı toplam çocuk sayısının 16 Temmuz'da 23 bin 170 olduğunu, 24 Temmuz itibarıyla bu rakamın 31 bin 150'ye yükseldiğini duyurdu.

8 günde yüzde 34 arttı

Böylelikle eyalette salgına yakalanan çocuk oranı 8 gün içinde yüzde 34 arttı.

Öte yandan salgın, nedeniyle hastanede tedavi gören çocuk sayısı 16 Temmuz itibarıyla 246 olurken, bu rakam 24 Temmuz'da 303'e yükseldi.

Hastaneye kaldırılan çocuk oranı da 8 gün içinde yüzde 23 artış gösterdi.

Salgına yakalanan ve hastanede tedavi gören çocuk sayısında büyük bir artışın yaşandığı eyalette okulların sonbaharda açılmasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

Salgında vaka sayısı 16 milyonu geçti: ABD'li ilaç firması aşıda son faza geçti
FOTOĞRAF 15
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 536 bine ulaşırken, can kaybı 654 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 127 bine yükseldi.
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Worldometer internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 398 bine yükselirken, can kaybı 150 bin 53'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 101 bini geçti.
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ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
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ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladı.
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ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladı.
Title
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladı.
Title
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladı.
Title
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladı.
Title
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladı.
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Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 423 bine, can kaybı 87 bin 131'e çıktı. Ülkede 1 milyon 634 bin 274 kişi de iyileşti.
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Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 46 bin 367 artarak 1 milyon 482 bin 386'ya ulaştı, 33 bin 448 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 953 bin 96 kişinin iyileştiği bildirildi.
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Rusya'da vaka sayısı 818 bin 120'ye yükselirken, can kaybı 85 artarak 13 bin 354 olarak kaydedildi. Ülkede 603 bin 329 kişi iyileşti.
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İngiltere'de ise vaka sayısı 300 bin 111'e ulaştı, 45 bin 759 kişi öldü.
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İran'da vaka sayısı 293 bin 606'ya yükseldi, can kaybı 15 bin 912 oldu, 255 bin 144 kişi de sağlığına kavuştu. Ülkede Kovid-19 tanısıyla son bir ayda hastaneye yatanların yüzde 24,4'ünün ölüm riski taşıdığı belirtildi.
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Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından, hükümetin aldığı yeni tedbirler kapsamında bir aile 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşebilecek.
Salgında vaka sayısı 16 milyonu geçti: ABD'li ilaç firması aşıda son faza geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 536 bine ulaşırken, can kaybı 654 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 127 bine yükseldi. ABD'li ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladı


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