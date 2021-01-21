​Aşıda 1 milyonu geçtik: Tecrübe ve sağlık alt yapısı etkili oldu

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Türkiye'ye 30 Aralık'ta getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisinin depolanma, dağıtım ve uygulama süreçleri sorunsuz ilerledi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda muhafaza edilen aşılardan rastgele alınan numuneler, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında analiz edildi. Daha sonra aşılar Bakanlığa ait iklimlendirmeli, eksi 20 ila artı 20 derece arası ayarlanabilir sıcaklıkta, aşı ve ilaç taşımaya uygun 60-90 metreküp hacmindeki frigorifik araçlarla belirlenen güzergah ve rota planlaması dahilinde 81 ile ulaştırıldı. Tamamı canlı takip edilebilen araçların sıcaklığı, konumu ve içindeki ürünlerin tüm ayrıntıları nakil sırasında dakika dakika izlendi.

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KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 85 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı

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GÜÇLÜ SAĞLIK ALT YAPISI

Ülke genelinde son yıllarda yapılan sağlık yatırımlarıyla tesis ve personel sayısının artırılması, Kovid-19'la mücadelede ve aşılama sürecinde büyük katkı sağladı. Türkiye'nin aşılama konusundaki tecrübesi, güçlü ve yaygın sağlık alt yapısı sayesinde, ülke genelinde aşılamaya başlanmasının üzerinden bir hafta geçmeden 1 milyondan fazla kişiye CoronaVac aşısı uygulandı.

SİSTEM TAMAMEN YERLİ

Türkiye'de bir aşının etkinliğini üretiminden kişiye uygulanana kadar koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aşının ulaşmasını sağlayan güçlü soğuk zincir alt yapısı bulunuyor. Kademeli olarak, 2014 Ekim ayından itibaren devreye sokulan Aşı Takip Sistemi (ATS) kapsamında karekod bilgisiyle her doz aşı, ana depodan uygulanıncaya kadar takip ediliyor, uygulanan ve uygulayan kişi bilgileri eşleştiriliyor. Karekod okutularak aşının miadı kontrol ediliyor, soğuk zincire uygunluğu teyit ediliyor. Sistem sayesinde her bir doz aşıya kimlik verilmesi ve depodan kullanıcıya kadarki sürecin takip edilmesi, sahte aşının dolaşıma girmesi de engelleniyor. Bu sistem, dünyada aşıların güvenliği ve yönetimi konusunda geliştirilen ilk ve hala tek tümleşik sistem olarak öne çıkıyor. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen sistemin fikri mülkiyet hakları Sağlık Bakanlığında bulunuyor.

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FOTOĞRAF 10 Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak. İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak. 38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek. İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak. Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor. Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir. Kovid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir. Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek. Aşı uygulanan bölgede ağrıkızarıklıkşişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek. 6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi: Bu kişiler aşı vurulamayacak Uygulamada ikinci adıma geçmemizin ardından Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının uygulama kurallarını açıkladı. Aşının kimlere nasıl yapılacağı, hangi şartlarda ikinci dozun yapılmayacağı, aşı olan kişilerin nasıl takip edileceği netleşti. İşte aşıyla ilgili tüm detaylar...

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Başarımız beklenen bir durum

Gazi Üniversitesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı çalışmalarını değerlendirdi. Türkiye’nin aşı konusundaki geniş deneyimiyle sağlık çalışanlarının hızla aşılandığını vurgulayan İlhan, “Öncelik sırasında yer alan 85 yaş üzeri bireyler ile huzurevi-bakımevinde kalan vatandaşların aşılanmasına başlandı. Ardından 80-84 yaş, sonra da sırasıyla 75-79 yaş gibi daha genç yaş grubuna doğru aşılama devam edecek.” dedi. Tüm toplumu kapsayan, Edirne’den Kars’a, şehirden kırsal bölgelere kadar yaygın birinci basamak sağlık sistemi ile aşılama çalışmaları yapıldığını dile getiren İlhan, “Türkiye’nin aşılamada başarılı olması beklenen bir durumdur. Daha geç başlanmasına rağmen en çok ve en yaygın aşı yapan ilk 10 ülke içine 1 hafta içerisinde girmesi de bunun göstergelerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Aşı sırası eczacılarda

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına bugün itibarıyla başlanacağını duyurdu.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 85 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı

15 GÜN SÜRECEK

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin neticesi bildirildi: "Görüşmeler sonucunda birliğimiz tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanlarımız, hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz, eczacılık fakültelerimizin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın itibarıyla başlanacağı ve 15 gün boyunca Kovid-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

Sıkıntı olursa alarm veriliyor

Aşılama sürecinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 70 bini aşkın personel görev alıyor. Ülke genelindeki 10 binden fazla birimden, yaklaşık 13 bin 500 depo ve dolaptan her 2 dakikada bir gelen anlık veriler Bakanlık sunucularına ulaşıyor. Herhangi bir sıkıntının tespit edilmesi durumunda, algoritma tarafından otomatik olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ATS Çağrı Merkezi’ne “alarm” şeklinde uyarı iletiliyor.