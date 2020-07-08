Asker uğurlaması yasaklandı: Askerler taahhütname imzalayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker uğurlama uyarısı: Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Ve bu konularda valimize de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda, köşede yürürken, koşarken bulmadık. Bunlar bize Rabbimizin emanetidir' dedi.