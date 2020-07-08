Asker uğurlaması yasaklandı: Askerler taahhütname imzalayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tepki gösterdiği asker uğurlamalarında yaşananlara yönelik ilk önlemler İstanbul’da alındı. İstanbul, Ankara ve Hatay il umumi hıfzıssıhha meclislerince alınan kararlarla asker uğurlamaları tamamen yasaklandı.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenleri ile eğlencelerine ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlar şöyle:
* Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama) hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.
* Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları katılacak.
* Askerlik yükümlülerinden, sülüs belgesi verilirken yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.
* Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgiler ilgili askeri birliğe bildirilecek.