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TÜRKİYE

Asker uğurlaması yasaklandı mı?

Asker uğurlaması yasaklandı: Askerler taahhütname imzalayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tepki gösterdiği asker uğurlamalarında yaşananlara yönelik ilk önlemler İstanbul’da alındı. İstanbul, Ankara ve Hatay il umumi hıfzıssıhha meclislerince alınan kararlarla asker uğurlamaları tamamen yasaklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenleri ile eğlencelerine ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlar şöyle:

Mehmetçiğe güle güle, koronavirüse hoşgeldin!
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Gaziantep'te otogar içerisine sadece asker, anne ve babası alındı.
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İçeriye alınmayanlar ise sosyal mesafeyi hiçe sayıp kapıda yoğunluk oluşturarak slogan attı.
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Polis ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulundu.
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İzmir'de bazı vatandaşlar, askere giden yakınlarını uğurlamak için otogara akın etti. Vatandaşlar, bazı asker adaylarını omuzlarda taşırken, bazıları da havaya atıldı.
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Uğurlama törenine katılanların çoğunun maske kuralına uyduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.
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Karaman'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında koronavirüs salgını unutulup, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
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Askerler, arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı.
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Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken, kalabalık maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.
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Polis ekipleri ise asker adayları ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.
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Denizli'de asker uğurlaması nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.
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Terminal, koronavirüse rağmen kalabalık görüntülere sahne oldu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
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Askere gidecek olanlar, yakınlarına sarılıp vedalaştı. Bazı asker yakınları, yan yana geçerek toplu fotoğraf çekimleri yaptı.
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İzmit’te asker uğurlama törenleri için şehirlerarası otobüs terminaline gelenler yoğunluk oluşmasına yol açtı
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Yakınlarını askere uğurlamak isteyenler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını da ihlal etti.
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Bazı kişilerin terminal binası içinde meşaleler yakıp slogan attığı görüldü.
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı koranavirüs salgının başlamasından bu yana en yoğun gecesini yaşadı.
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Binlerce kişi sosyal mesafe kuralarını unutarak harekete hazırlanan otobüslerin çevresini doldurdu.
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Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti.
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Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti.
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Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti.
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Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti.
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Konya'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin yolcu edilmesi sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu
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Askerler, arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri de kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyarıp, dağılmalarını istedi.
Mehmetçiğe güle güle, koronavirüse hoşgeldin!
Gece boyu Türkiye'nin farklı illerinde yakınlarını askere uğurlamak üzere toplanan vatandaşlar adeta sosyal mesafe katliamı yaptı. Peronlarda oluşan yoğun kalabalıkta vatandaşların birbirlerine çok yakın durduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Denetimlere rağmen peronlara girmeyi başaran birçok genç, askere uğurlayacakları arkadaş ya da yakınlarına havaya atıp tutarak, mesafeyi tamamen ortadan kaldırdı.Ayrıca otogarlarda yaşanan yoğunluk gece boyu havadan gözlendi.


  • * Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama) hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.
  • * Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları katılacak.
  • * Askerlik yükümlülerinden, sülüs belgesi verilirken yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.
  • * Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgiler ilgili askeri birliğe bildirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker uğurlama uyarısı: Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker uğurlama uyarısı: Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Ve bu konularda valimize de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda, köşede yürürken, koşarken bulmadık. Bunlar bize Rabbimizin emanetidir' dedi.


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