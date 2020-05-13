AVM’de 3 saat sınırı: AVM giriş-çıkışlarına ilişkin tüm detaylar

İçişleri Bakanlığı, kapılarını açan alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma usullerini 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle belirledi. Genelgeye göre, AVM’ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. Çalışanların kirlenen veya nemlenen maskeleri değiştirilecek. Maske kuralına uymayanlar AVM’lere alınmayacak.

GÖZLÜK VE SİPERLİK ZORUNLU

AVM’lerdeki güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük ya da “siperlik” adı verilen yüz koruyuculardan kullanacak. AVM’lere girişlerde vatandaşların, çalışanların ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Müşterilerin en kısa sürede alışveriş yapıp AVM’yi terk etmeleri esas olacak. Müşteriler, AVM’de en fazla 3 saat kalabilecek.

AL GÖTÜR VE PAKETE İZİN

Bakanlığın 21 Mart’taki genelgesi kapsamında AVM içindeki lokanta ve restoranlar “al götür” veya “paket” servis şeklinde hizmet verebilecek. İş yerleri 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri alabilecek. AVM yönetimince, içerideki müşteri sayısı maksimuma ulaştığında kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecek. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Her AVM için koronavirüs tedbirleri sorumlusu belirlenecek, sorumlular her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri denetleyecek. Sosyal mesafe kuralına uymak zorunda olacak müşterilere AVM’de uzun süre kalmamalarına yönelik uyarılarda bulunulacak.

ÜÇ SAATTE BİR TEMİZLENECEK

Kişisel hijyen ile temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içisinde ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulacak. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içerideki yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir temizlenecek ve gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılması sağlanacak. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımı yasaklanacak, bunların yerini tek kullanımlık kağıt havlu alacak.

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KABİNLERDE SADECE 10 DAKİKA

Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak, sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenecek.

9 kentteki yasak kalktı

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da seyahat kısıtlaması itibaren sona erdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirlerine (seyahat kısıtlaması) ilişkin gönderilen genelgeyle, “Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması saat 00.00’dan itibaren sona erdi. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edilecek.

Yine kuyruk oluştu

AVM’lerin pazartesi günü açılmasının ardından girişlerde oluşan kuyruklar dün de devam etti. AVM önünde kuyrukta bekleyenler havadan görüntülendi. Esenyurt’ta bulunan bir AVM’nin önünde pazartesi günü uzun kuyruklar oluşmuştu. Dün saat 11.00’de açılan AVM’nin önünde aynı görüntüler yaşanırken, vatandaşlar AVM’nin önüne sabah saat 10.00 sıralarında gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar cep telefonuna aksesuar almak için gelirken bazıları da glutensiz yiyecek almak için sırada beklediğini söyledi.