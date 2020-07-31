Bakan Koca: Bayram kıyafetleri tamam mı? El öptürmeyelim, el öpmeyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da 'Bayram kıyafetleri tamam mı?' yazılı maske fotoğrafı paylaşarak, bayramda maskenin önemine dikkat çekti.

Bakan Koca, Kurban Bayramı'nın ilk günü maske mesajı verdi. Koca, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede 3 önemli kuraldan birisi olan maskenin fotoğrafını, 'Bayram kıyafetleri tamam mı?' notuyla Twitter hesabında paylaştı. Koca, böylece bayram boyunca kalabalıklarda ve ziyaretlerde maske takmanın önemine dikkat çekti.

pic.twitter.com/B36iearZZu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2020

KORONAVİRÜS Koronadan ölmeden önce uyarmıştı: Düğün, taziye gibi toplu etkinlikleri yapmayın

"Bayramı izleyen günlerimiz iyi oldun"

Bakan Koca, Twitter'da başka bir paylaşımında ise vatandaşların bayramını kutlayarak, "Ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilediğimiz Kurban Bayramımız mübarek olsun. Önümüzdeki günlerin huzurlu ve sağlıklı olması için salgın hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri alalım. Bayramı izleyen günlerimiz de iyi olsun" ifadelerini kullandı.

"El öptürmeyelim, el öpmeyelim"

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yaparak, "El öptürmeyelim, el öpmeyelim. Büyük küçük, elimizden geleni yapalım" ifadelerini kullandı.

El öptürmeyelim, el öpmeyelim. Büyük küçük, elimizden geleni yapalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2020