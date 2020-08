Bir plazma bağışçısı, 6 koronavirüs hastasını kurtarıyor

1 plazma bağışçısı 6 koronavirüs hastasına can oluyor.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, dünyada denenmiş örnekler olması nedeniyle plazma tedavisinin entübe ve ağır hastaların kurtulmasında yardımcı yöntem olarak uygulandığını belirtti.

1 BAĞIŞÇI 6 KİŞİYİ KURTARIYOR

Her immün plazma bağışçısının 6 ağır koronavirüs hastasının kurtulmasına yardımcı olduğunun altını çizen Başkan Saygılı, "Her alınan plazma ikiye bölünüyor. 2 hastamızın şifa bulmasına vesile oluyor. Bu enfeksiyonu geçirip iyileşmiş her hastamız da 3 kez bağış yapabiliyor. Dolayısıyla 6 hastanın kurtulmasına vesile oluyor. Kişinin ihtiyacı olan plazmayı vücut 1 hafta,15 gün içinde kendi üretiyor" diye konuştu.

ADANA’DA YÜZDE 100'Ü PLAZMA BAĞIŞÇISI

Türkiye ortalamasına göre, Adana'da pandemi sürecindeki farkındalığın çok yüksek olduğuna dikkat çeken Saygılı, "Türkiye ortalamasında Adana'da her koronavirüs sürecini geçirmiş vatandaşlarımızın yüzde 100’e yakını başka sağlık sorunu yoksa gelip plazma bağışını yapıyor. Adana’da bu anlamda önemli bir farkındalık var" dedi.

