Koronavirüs İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından iyi haber Kısmi iyileşme işaretleri var
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İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından iyi haber: Kısmi iyileşme işaretleri var

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametrelerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var" dedi. Kızılay, "Bir hastayla aldığımız sonuçları genelleştirmek eksik olur, daha çok hastaya uygulayacağız. Bu çok umutlu olduğumuz bir tedavi, çünkü immün plazma tedavisi daha önce Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Ebola virüsü, SARS ve MERS gibi viral enfeksiyonlarda başarıyla kullanılmış bir tedavi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başladıkları hastada kısmı iyileşme işaretleri aldıklarını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan plazma toplayarak başka bir hastanın tedavisinde yararlandıklarını hatırlattı.

Yoğun bakımda makineye bağlı yatan 56 yaşındaki hastaya uygun olan tüm tedavilerin yapıldığını anlatan Kızılay, şöyle devam etti:

  • "Hastamıza 3,5 gün önce plazmaferez tedavisiyle immün plazma tedavisi uyguladık. Bu tedavi çok ümitvar olduğumuz bir yöntem. Diğer tedavilere ek bir tedavi. Hastayı değerlendirirken ilk baktığımız şey yeni bir tedavi veriyorsak yan etkileri oldu mu, olumsuz etkileri oldu mu, ona bakıyoruz. Bu açıdan baktığımızda hastamıza herhangi bir olumsuz etkisi olmadı, herhangi bir reaksiyon olmadı. Hastanın durumunu kötüleştirecek bir etkisi olmadı, güvenli olduğunu tekrar teyit ettik."

AA

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"Daha çok hastaya uygulayacağız"

Prof. Dr. Kızılay, plazma tedavisinde tecrübeli olduklarını, bunun daha önce de farklı tedavilerde uygulandığını dile getirerek, şunları aktardı:

  • "Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametrelerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var. Bir hastayla aldığımız sonuçları genelleştirmek eksik olur, daha çok hastaya uygulayacağız. Bu çok umutlu olduğumuz bir tedavi. Çünkü immün plazma tedavisi daha önce kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA), ebola virüsü, SARS, MERS gibi viral enfeksiyonlarda başarıyla kullanılmış bir tedavi. Turgut Özal Tıp Merkezi'mizde bir yılda 4 ile 5 bin arası plazmaferez tedavisini farklı hastalara uyguluyor ve çok olumlu neticeler alıyoruz. Turgut Özal Tıp Merkezi'miz buradaki birikmiş tecrübesini koronavirüste uyguladı. Bu tedaviyi uygun plazma vericileri geldiği müddetçe uygulamaya devam edeceğiz."

"Asıl anahtar plazma bağışçısı"

Kızılay, tedavideki önemli unsurun plazma bağışçısı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Asıl anahtarın plazma bağışı olduğunu vurgulamak istiyorum. İyileşen koronavirüs hastalarımız, tümüyle iyileştikten sonra testleri negatif olduğundan itibaren, kesin iyileşmeyi kabul ettiğimiz andan itibaren plazma vericisi olabilir. Bu grup hastaları plazma vermeleri için davet ediyorum. Bize gelsinler, başka büyük aferez merkezlerine, Kızılaya gitsinler, nereye yakınlarsa orada plazma versinler. Bu plazma hazırlanacak, diğer tedavilerle birlikte plazmaferezin de faydalı olacağına kanaat getirdiğimiz hastalara ve başka merkezlerdeki hastalara bunlar uygulanabilecek. Biz, merkezimizin tecrübesi dolayısıyla Türkiye'de ilki başlattık. Bu yöntemi, destek tedavisi olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bağışçılar hem kendileri şifaya kavuştular hem de plazma vererek başka hastaların şifaya kavuşmasına vesile olacaklar."

Bağışçılara çağrı

Plazma bağışının hiçbir zararı olmadığına dikkati çeken Kızılay, "Bağışçımızı bir hafta 10 gün sonra tekrar plazma vermesi için davet ettik. Şu anda nasıl sağlık ordumuz cephede koronavirüsle savaşıyor, hastaları tedavi etmeye gayret ediyorsa, plazma vericisi olmak da bu orduya büyük bir destek olmak, bu hastalarımıza şifa vermek anlamına geliyor." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Kızılay, vatandaşların salgına yakalanmamaları için alınan tüm tedbirlere harfiyen uymaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Koronavirüsü yenen doktor ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
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Koronavirüsü yenen ve gönüllü bağışçı olan Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde immün plazma bağışı yaptı.
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ümmün plazma işlemi sırasında açıklamada bulundu. Kınık, kan verebilecek özelliklerdeki sağlıklı bağışçıların kanlarını alacaklarını bildirerek İyileştikten sonra üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Bir de özellikle gebe kalmış kadınlarda bebekle anne arasında kan uyuşmazlığı olabileceğinden ve hastalarda bu olumsuz etki oluşturabileceğinden onlar dışında bütün iyileşmiş ve şifa bulmuş kahramanlarımızı bekliyoruz dedi.
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GÜNDE 750 BAĞIŞÇIDAN İMMÜN PLAZMA ALABİLECEK DURUMDAYIZ Kınık, İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Samsun, Bursa, Antalya ve Denizli olmak üzere 10 il ve 13 noktada bu işlemleri başlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
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Buralar en çok vakaların görüldüğü ve bu anlamda iyileşme oranlarının da en fazla görüldüğü illerimiz. Bu illerimizde 4 tane mobil TIR'ımız, hastalarımızın ayağına gidecekler. Şuan iyileşmiş hasta sayımız az. Ama önümüzdeki haftadan itibaren bu geometrik olarak artacak. Dolayısıyla uyguladığımız testin miktarı arttıkça semptom göstermeden iyileşmiş vakaların da tespiti yapılabilmiş olacak. Dolasıyla hem hastaneden tedavi görüp çıkmış hem farkına varmadan iyileşmiş olan hastalarımızla ilgili büyük bir havuzumuz önümüzdeki haftalarda elimize ulaşacak. Şuanki kapasitemiz Kızılay olarak günde 750 bağışçımızdan immün plazma alabilecek durumda. Ülke genelindeki eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerimizle beraber baktığımızda Türkiye'de yeteri kadar plazma alabilme kapasitesi var. Bu kapasiteyi biz istediğimiz anda artırabiliriz. Dolayısıyla kan vermek isteyen bağışçımız bizimle temasa geçtikten sonra şartlara uygunsa verebilir. 1 hasta 6 insana şifa olacak, 6 insanı ölümün kıyısından hayat tarafına çekebilecek.
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ELİMİZDEKİ BÜTÜN SİLAHLARI CEPHEYE SÜRMEK DURUMUNDAYIZ İmmün plazma tedavisinin tamamlayıcı bir tedavi olduğunu belirten Kınık, Bu yöntem 1890 yıllarından beri antibiyotik çağı öncesinde tıpçıların uyguladığı, bu virüsten önce de Sarsda, H1N1’de, Ebolada kullanılmış olan bir metot. Fakat bugün Covid-19'un resmen kürünü sağlayabilecek bir ilaç ve aşı bulunmadığı için elimizdeki bütün silahları cepheye sürmek durumundayız. Bu plazma tedavisi özellikle ağır vakaların iyileşmesini hızlandırıyor, bu bilimsel olarak kanıtlı. Hastalık ve ölümle ilgili riskleri düşürüyor, bu da kanıtlı. Ve tamamlayıcı bir tedavi olarak veriliyor. Özellikle yoğun bakımlarda hastanın solunum cihazına kalış süresini azalttığı da kanıtlı. Bu bize birçok fayda sağlayacak. Yoğun bakımlarda kalış süresi azalınca kapasitemiz artmış olacak ve daha fazla yoğun bakım ve cihaz kullanacak hastaya erişmiş olacağız diye konuştu.
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BUNU BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ OLARAK GÖRÜYORUM Covid-19 hastalığını yenen Operatör Dr. Kürşat Reşat Demir ise 3 hafta önce ilk semptomların başladığını ifade ederek,
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Bir grip gibi kırgınlık, halsizlik, üşüme tarzında şikayetlerim oldu. Bir sonraki gün ateşim başladı. Onun devamında çok hızlı bir şekilde ateş yükseldi ve bir sonraki gün de öksürük eklendi. Her şey hızlı gelişti. Bundan ötürü bir örnek vermem gerektiğini düşündüm ve bunun üzerine bir akciğer tomografisi çekildi. Orada koronavirüsle uyumlu bulgular vardı. Öyle olunca örnek alındı ve geçici bir karantina odasına alındım. Bir hekim olarak o sürede vaka sayısını biliyordum.
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Henüz Türkiye’de 200 vaka varken başıma gelmiş olması bir tedirginlik oluşturdu. Sonuç olarak kan örneği verdim ve pozitif geldi. Gençlerde yaşlılara oranla bir miktar daha rahat atlatıldığını bildiğim için biraz daha rahattım fakat tedirginlik yoktu diyemem. Süreci direkt yaşadım ve bu insanlardaki tedirginliği direkt anlamamı sağladı. Sahada çalışmanın yanı sıra bir de bu şekilde tedaviye vesile olmak gerçekten de farklı bir duygu. Bunu da ayrıca bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum.
Koronavirüsü yenen doktor ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.

Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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Koronavirüse karşı plazma tedavi yöntemiyse ilk olarak Çin'de uygulandı. Bu tedavi yöntemi Çin'den sonra dünyada ve Türkiye'de ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de başlatıldı.
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Tedavisi başarıyla sonuçlanan hastaların 14 gün sonra kanından ayrıştırılarak alınan plazmalar, koronavirüs tedavisi süren hastaya nakledilmesiyle başarı elde edildi. İl olarak dün akşam saatlerinde tedavisi tamamlanan hastadan alınan plazma, koronavirüsle tedavisi süren hastaya nakledildi.
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48 ile 72 saat arasında tedavinin yüzde 80 başarıyla sonuçlanması düşünülen bu yöntemle ilgili, Sağlık Bakanlığı ülkedeki tüm aferez merkezlerinde başlatılması talimatını verdi.
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MODERN AŞININ ATASI<br>​<br>​ Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de ilk defa dün gece iyileşen plazmayı yoğun bakımdaki Covid-19 evre-4 olan ciddi durumdaki hastaya uyguladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
Şu an durumu stabil. Tabii ki bulguların anlaşılabilmesi için 48-72 saat süreye ihtiyaç var. Bu süreyi bekliyoruz. Bu tedavi ilk defa Çin'de uygulandı. Çin'den sonra bütün dünyada ilk defa Türkiye'de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kullanılmaya başladı. Bu tedavi içerisinde iyileşmiş hastalardaki bulunan antikorların bu hastalığı geçiren hastalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası olarak kabul ediliyor.
Title
Aşı bulununcaya kadar bu hastaların özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş şu anda Türkiye'de yaklaşık 2 bin 400 tane bu tip hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak. Fiyat maliyeti ve etkinliği en üst düzeyde olan bir tedavi. Bir tane hastamızdan yaklaşık 50 dakikada 800-900 cc plazma toplayabiliyoruz. Bu topladığımız plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu olarak ilk planda veriyoruz. Bundan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz.
Title
Bu tedavi ilk defa dediğim gibi; dünyada ilk Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi ve hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu. O yüzden Kovid-19 enfeksiyonunda günümüzde şu ana kadar kanıtlanmış standart bir tedavi yok bunu tüm dünya biliyor. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şu ana kadar gördük ki özellikle yoğun bakım hastalarında en etkili tedavi yöntemi bu 'İmmum Plazma' iyileşen plazma. Bu tedavi ilk defa dün itibariye Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımdaki bir hastamıza uyguladık.
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UYGUN DÖNÖRLERDEN PLAZMA TOPLAYABİLİYORUZ<br>​<br>​ Tedavinin 56 yaşında erkek hastaya uygulandığını, donörün de 56 yaşında olduğunu belirten Erkurt, Bu hastalıktan taburcu olduktan 14 gün sonra plazmasını aldık. Bu plazmayı tabi Sağlık Bakanlığı'nın plazma alma kriterleri var. Yayınlanan tebliğde; 18 ile 55 yaş arasındaki kan verebilen, kan verme kriterlerine uygun donörlerden plazma toplayabiliyoruz. Tabi gönüllülük esasına göre ve bu donörlerimizden plazma toplamadan önce hastalarımızın testlerini bakarak virüsün negatif olduğunu yani bulunmadığını teyit ediyoruz dedi.
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Erkurt, Sağlık Bakanlığı'nın, tüm Aferez Merkezleri, ülke genelinde bulunan kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Kızılay'a bu yetkiyi verdiğini, bu sayede tüm Türkiye'de bu yöntemin hayata geçeceğini söyledi.
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Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Çin'den sonra yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisi dünyada Çin'in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başladı. Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi için koronavirüs bulaşması nedeni ile tedavi görerek taburcu edilen kişilerden, tedavisi devam eden hastalara plazma bağışlaması isteniyor.


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