İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından iyi haber: Kısmi iyileşme işaretleri var

ELİMİZDEKİ BÜTÜN SİLAHLARI CEPHEYE SÜRMEK DURUMUNDAYIZ İmmün plazma tedavisinin tamamlayıcı bir tedavi olduğunu belirten Kınık, Bu yöntem 1890 yıllarından beri antibiyotik çağı öncesinde tıpçıların uyguladığı, bu virüsten önce de Sarsda, H1N1’de, Ebolada kullanılmış olan bir metot. Fakat bugün Covid-19'un resmen kürünü sağlayabilecek bir ilaç ve aşı bulunmadığı için elimizdeki bütün silahları cepheye sürmek durumundayız. Bu plazma tedavisi özellikle ağır vakaların iyileşmesini hızlandırıyor, bu bilimsel olarak kanıtlı. Hastalık ve ölümle ilgili riskleri düşürüyor, bu da kanıtlı. Ve tamamlayıcı bir tedavi olarak veriliyor. Özellikle yoğun bakımlarda hastanın solunum cihazına kalış süresini azalttığı da kanıtlı. Bu bize birçok fayda sağlayacak. Yoğun bakımlarda kalış süresi azalınca kapasitemiz artmış olacak ve daha fazla yoğun bakım ve cihaz kullanacak hastaya erişmiş olacağız diye konuştu.