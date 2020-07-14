DSÖ'den koronavirüs salgını 'gittikçe kötüleşecek' uyarısı: Çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde dün 230 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini, bunların yüzde 80'in 10 ülkeden bildirildiğini aktardı.

Virüse ilişkin büyük endişe taşıdıklarını anlatan Ghebreyesus, tüm ülkelerin risk altında olduğunu ve aynı şekilde etkilendiğini söyledi.

Reuters Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklama yaptı.

Bununla beraber Avrupa ve başka kıtalarda pek çok ülkenin geniş kapsamlı bir salgının kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu gösterdiğine işaret eden Ghebreyesus, "Dünyanın birçok ülkesinde artık vakalarda tehlikeli artışlar görüyoruz ve hastane odaları tekrar doluyor. Birçok ülkenin riski azaltmak için kanıtlanmış önlemleri uygulamadığı veya takip etmediği için kazanımlarını kaybettiği görülmektedir." uyarısında bulundu.

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"Çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor"

Ghebreyesus, dünyaki tüm vakaların yüzde 50'sinden fazlasının kaydedildiği Amerika kıtasının salgının merkez üssü olma özelliğini koruduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Virüs bir numaralı halk düşmanı olmaya devam ediyor ancak birçok hükümet ve halkın eylemleri bunu yansıtmıyor. Virüse ilişkin tek amaç enfekte olmuş kişileri bulmak. Liderlerden gelen karışık mesajlar salgına ilişkin en önemli unsur olan güveni baltalıyor. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak. Ama bu şekilde olmak zorunda değil."

Ghebreyesus, liderleri, hükümetleri ve tüm insanları "salgının yayılması zincirini kırmak için" ellerinden gelen her şeyi yapmaya davet etti.

OYNAT 00:00 DSÖ direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Türkiye çok güçlü bir liderlik sergiledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele ettiğine değinen Kluge, 'Bugün sizlerle paylaşacağım üç mesajım olacak. Öncelikle Türk halkına pandemiye karşı verdikleri yanıt, bu derece bir dayanışma sergiledikleri için, insani durumlara karşı böylesi bir duruş sergiledikleri için içten saygılarımı sunmak isterim. Bir atasözü der ki 'İçimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ancak ve ancak ortaya çıkaracak olan krizlerdir, zor zamanlardır' Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakteri ve bünyesinde barındırdığı en iyiyi sergilemiştir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"'Eski normal'e dönüş olmayacak"

"Sizinle dürüst olmak istiyorum; öngörülebilir bir gelecek için 'eski normal'e dönüş olmayacak." uyarısı yapan Ghebreyesus, ancak salgını kontrol ederek hayatın sürmesini sağlayacak bir yol haritası olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, bu yol haritasını ise ölüm oranlarının düşürülmesi, virüsün yayılma hızının bastırılması, bireysel tedbirlerin alınması ve geniş kapsamlı stratejiler uygulayacak güçlü iktidarlar olduğunu kaydetti.

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OYNAT 01:55 Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da çok yakında DSÖ ofisi açılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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