Koronavirüs Dünyada yeniden koronavirüs alarmı ABDde 5 bin 900 uçak seferi ertelendi
DÜNYA

Dünyada yeniden koronavirüs alarmı: ABD'de 5 bin 900 uçak seferi ertelendi

Yeni varyantlarla birlikte koronavirüs vakaları dünyada tekrar yükselişe geçti. ABD'de Omicron varyantında görülen hızlı artış, 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi.

Ülkede 2 bin 200 uçak seferi iptal edilip, 3 binden fazla uçuş da ertelenirken koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 816 bin 610'a çıktı. Öte yandan İran'da da koronavirüsten ölenlerin sayısı 131 bin 434'e yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyada yeniden koronavirüs alarmı: ABDde 5 bin 900 uçak seferi ertelendi
Noel tatili, ABD'de yıl içinde en fazla seyahat edilen en yoğun dönemi oluşturuyor.

ABD'de Kovid-19’un Omicron varyantında görülen hızlı artış, 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi. Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, ülke genelinde dün 5 bin 900 uçak seferi ertelenirken, yaklaşık 1400 uçuş da iptal edildi.

Binlerce iptal ve erteleme

  • Aynı siteyi kaynak gösteren CNN, bugün de yaklaşık 2 bin 200 uçak seferinin iptal edildiğini, 3 binden fazla uçuşun da ertelendiğini yazdı. İptal ve ertelemelerin, Omicron varyantının neden olduğu vaka artışının havayolları çalışanlarını etkilemesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle Noel tatili dönüşü havalimanlarını dolduran Amerikalıların zor durumda kaldığı ifade edildi. Noel tatili nedeniyle yoğun seyahat trafiğinin yaşandığı hafta sonunda da yaklaşık 4 bin uçak seferinin ertelendiği veya iptal edildiği bildirilmişti.

Noel tatili, ülkede yıl içinde en fazla seyahat edilen en yoğun dönemi oluşturuyor.

Tüm dünya alarmda: Omicron baskın varyant oluyor
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Tüm dünya alarmda: Omicron baskın varyant oluyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bin 610'a çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artışla 816 bin 610'a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 184 bin 461 artışla 52 milyon 283 bin 401 olarak kayıtlara geçti.

  • Son 24 saatte 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 816 bin 610'a ulaştı. California 5 milyon 310 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 476 bin vakayla Texas ve 3 milyon 907 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 139 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 322'ye, Florida'da ise 62 bin 347'ye çıktı.

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İran'da 1967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 131 bin 434'e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1967 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 344'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

  • Toplam vaka sayısının 6 milyon 186 bin 729'a çıktığı ülkede, 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 434 oldu. Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 766 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 117 milyon 240 bin 424 doz aşı uygulandı.

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